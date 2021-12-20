ЗеКоманда: склад і що змінилося

20:05 07 липень Київ, Україна





Почнемо з Олександра Данилюка, який тоді на ефірі дав багато обіцянок. У команді Зеленського він відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Однак робота з президентом у Данилюка не пішла. В кінці травня 2019 го він зайняв пост секретаря Ради національної безпеки і оборони, а у вересні вже пішов у відставку. Однією з причин стали його що не склалися стосунки з тодішнім главою



Під час передвиборної гонки, тоді ще кандидат в президенти України Володимир Зеленський представив свою команду. Час минув, багато змінили не одну посаду, а деякі зійшли на етапі передвиборчої кампанії. Ми пропонуємо подивитися, що трапилося з членами "Дрім Тім" команди Зеленського і що вони обіцяли.Почнемо зякий тоді на ефірі дав багато обіцянок. У команді Зеленського він відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Однак робота з президентом у Данилюка не пішла. В кінці травня 2019 го він зайняв пост секретаря Ради національної безпеки і оборони, а у вересні вже пішов у відставку. Однією з причин стали його що не склалися стосунки з тодішнім главою ОПУ Андрієм Богданом. На прес-конференції Зеленський розповів, що амбіції Данилюка були вище поста в РНБО - він хотів стати прем'єр-міністром. Але президент вибрав іншу кандидатуру - Олексія Гончарука (він на посаді недовго затримався).

Більше року тому Данилюк обіцяв, що Україна активізує роботу в Нормандські форматі. Можна сказати, що це сталося: в грудні 2019 року вперше за кілька років відбулася зустріч «нормандської четвірки». Досить далеко ще до того, щоб Україна стала регіональним лідером, центром стабільності, демократії і розвитку. Багато хто чекав, що він очолить Міністерство оборони, проте Апаршин став главою директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента. Апаршин, зокрема, обіцяв, що в Україні буде відкритим державне оборонне замовлення. Зараз в парламенті другого читання чекає законопроект «Про оборонних закупівлях», який повинен поміняти законодавство в сфері оборонних закупівель з радянського на європейське, в тому числі мінімізувати корупційні ризики і забезпечити відкритість процедур оборонних закупівель.



Уже вилетів з команди президента Руслан Рябошапка. Спочатку він став одним із заступників керівника ОПУ, потім недовго був генеральним прокурором (з серпня по березень). «Руслан - хороший фахівець, але не показав результат», - прокоментував його звільнення Зеленський. Тоді в ефірі ток-шоу Рябошапка розповідав, як в команді Зеленського боротимуться з корупцією. Один з пунктів вже виконано - парламент прийняв закон про заохочення для тих, хто повідомить про корупційний злочин. Щодо перезавантаження антикорупційних органів: свою посаду втратив тільки Роман Труба з Госбюро розслідувань.





Ірина Венедиктова. Вона вже була народним депутатом в складі фракції «Слуга народу», займала посаду виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань, а тепер змінила Рябошапку на посаді генпрокурора. Те, про що говорила Венедиктова під час передвиборної кампанії Зеленського: про реформи в судовій системі, - зараз не в її компетенції. Добре в команді Зеленського себе почуваєВона вже була народним депутатом в складі фракції «Слуга народу», займала посаду виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань, а тепер змінила Рябошапку на посаді генпрокурора. Те, про що говорила Венедиктова під час передвиборної кампанії Зеленського: про реформи в судовій системі, - зараз не в її компетенції. Сергій Бабак, який в команді відповідає за освіту і науку, зараз в парламенті і очолює відповідний комітет. Під час останнього спілкування з журналістами Зеленський розповів, що неодноразово пропонував Бабаку стати міністром освіти, але він відмовлявся. Обіцянки Бабака були досить стандартними: оновити освітню і наукову інфраструктуру, інвестувати в освітній простір, повернути престиж професії педагога. який в команді відповідає за освіту і науку, зараз в парламенті і очолює відповідний комітет. Під час останнього спілкування з журналістами Зеленський розповів, що неодноразово пропонував Бабаку стати міністром освіти, але він відмовлявся. Обіцянки Бабака були досить стандартними: оновити освітню і наукову інфраструктуру, інвестувати в освітній простір, повернути престиж професії педагога.



Чи не отримав жодної посади радник команди Зеленського з питань медицини Євген Комаровський.

Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні)