Затяжна зима у затяжній війні настає для Росії

09:26 07 жовтня Київ, Україна

Стратегія Росії у тривалій війні з Україною не розрахована на довгострокову перспективу далі за 2024 рік. Вона ґрунтується на трьох передумовах: економіка повинна підтримувати військову машину; Західна підтримка України має послаблюватися та скорочуватися; та можливості української армії щодо ведення наступу мають бути вичерпані. Усі вони мають бути перевірені взимку, хоча минулого тижня у центрі уваги вже опинилася економічна траєкторія Росії.

Після того, як Кремль нарешті представив проект федерального бюджету на 2024 рік, він привернув велику увагу експертів. Точні статистичні дані щодо ключових параметрів російської економіки були знижені через підвищення витрат за секретними статтями. Різке зростання прогнозованих доходів - до 35 трильйонів рублів, 19,5% очікуваного ВВП - здивувало навіть найпроросійськіших спостерігачів.Міністерство фінансів, яке наполягало на більш реалістичному збільшенні, було змушене взяти до уваги політично розпоряджене зростання видатків та відповідним чином переглянути свої оцінки, роблячи дефіцит бюджету менш тривожним.

Тим не менш, зростаючі військові витрати призводять до його збільшення. За найконсервативнішими оцінками, щоденні витрати на війну становлять близько 300 млн. доларів. Хоча частина цих витрат йде на соціальні виплати, основна частина йде на придбання зброї. Очікується, що прискорення активності в оборонно-промисловому секторі призведе до збільшення ВВП на 2,3%.Масштабні вливання бюджетних грошей у галузі, пов'язані з військовим сектором, дають значно менш оптимістичні для Кремля оцінки приросту ВВП. У Росії її намічається перспектива промислового спаду. Крім того, глибокий спад вже неможливо приховувати в енергетичному секторі, у зв'язку з чим Газпром визнав 25% падіння видобутку природного газу.

Зростання інфляції є неминучим результатом розриву між бюджетними видатками, зумовленими попитом, і доходами, що відстають..Центральний банк Росії підвищив відсоткові ставки до 13%, що набагато вище за цільовий показник у 4-5 (%) з урахуванням інфляції. Російський рубль залишається слабким щодо долара, незважаючи на стрибок цін на нафту. Індекс інфляційних очікувань продовжує зростати, а опитування росіян показують зростання побоювання щодо цін та вартості життя у Росії.

Водночас, Кремль, схоже, не зацікавлений у отриманні реалістичних оцінок внутрішньої економіки, натомість роблячи ставку на розкол у західній єдності.. Путін та його оточення уважно стежать за рішучістю Заходу та силою американського керівництва. Пропагандисти інтерпретують розбіжності у Конгресі США та можливе призупинення роботи уряду як ймовірний внесок у скорочення військової допомоги Україні. Цей законодавчий глухий кут розглядається як попередник виборчої кампанії 2024 року, що викликає розбіжності, у Сполучених Штатах..У Кремлі з нетерпінням очікують на послаблення підтримки України в ході передвиборчої кампанії.

Нещодавні події підірвали надії Кремля на поступове руйнування НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг показав згуртованість Заходу, що триває, під час свого візиту до Києва 28 вересня. Столтенберга супроводжували міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, міністр оборони Великобританії Грант Шаппс та начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін.Переговори були зосереджені не лише на постачанні західної техніки, а й на створенні міжнародного альянсу виробників оборонної продукції для забезпечення безперебійного постачання Україні та спрощення процедур переозброєння європейських збройних сил.

Ця ініціатива спрямована на задоволення невідкладних потреб України, включаючи можливості протиповітряної оборони для захисту її енергетичної інфраструктури та зернових терміналів в Одесі.. Жозеп Борелл, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, відвідав ці термінали 30 вересня та висловив “готовність Брюсселя підтримати Україну” у захисті її критично важливої інфраструктури.. Міжнародна коаліція також прагне надати Україні можливість виробляти сучасні високотехнологічні системи озброєнь, які кращі за ті, що виробляє російський військово-промисловий комплекс..З наближенням зими Росія планує завдати ще однієї серії атак на українську енергетичну інфраструктуру, покладаючись не так на дефіцитні крилаті ракети, як на безпілотники великої дальності. Україна готується протистояти цьому нападу, зміцнюючи свої системи протиповітряної оборони та завдаючи ударів по нафтобазах та електромережах у російських регіонах уздовж українського кордону.

Поєднання далеких ударів та нещадних атак по оборонних позиціях окупантів допомогло Україні повернути ініціативу на полі бою. Схоже, що розрахунки російського Генерального штабу на виснаження українських бригад, які навчаються на Заході, залишаються лише мріями.. Замість того, щоб просуватися вперед довгими колонами з бронетехніки, ЗСУ атакують невеликими загонами, повертаючи під контроль важливі стратегічні ділянки та поступово прориваючи оборону супротивника.. Така тактика дає підстави вважати, що ні осінній бруд, ні зимові морози не зможуть призупинити наступ..Безумовно, наші захисники зазнали серйозних матеріальних збитків і трагічних людських втрат, проте навіть з урахуванням втрат Україна краще підготовлена до зимового етапу війни, ніж Росія, яка, як би не намагалася, не отримує підтримки більшості суспільства для тривалої війни.