Засідання НАТО – Росія не дало значних результатів

20:43 21 січень Київ, Україна

Друге цього тижня засідання за участю Росії та представників західної коаліції було проведено у Брюсселі. Відповідно до короткого звіту двох сторін – НАТО та Росії – значних результатів засідання не дало.

У понеділок, 10 січня відбулася зустріч представників Росії та США у Женеві. Преса, політичні експерти, а також самі представники двох країн заявили, що захід не просунуло процес переговорів ні на крок . Єдиний "плюс" - договір про майбутні подібні зустрічі без певної дати. США не прийняли ультиматум Путіна.

У середу, 12 січня, відбулася друга зустріч цього тижня за участю Росії. Цього разу було проведено засідання НАТО-Росія, яке відбулося вперше з 2019 року.. На зустрічі були присутні всі представники країн НАТО. Російську делегацію очолювали заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко та заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. Захід знову залишився стояти на своєму і не прийняв вимог Росії, у свою чергу кремлівські представники запевнили Альянс, що таке ставлення НАТО призведе "до найнепередбачуваніших і найважчих наслідків для європейської безпеки".

Обидві сторони спілкувалися насамперед про ситуацію навколо України. Путін, за його словами, стурбований "нарощуванням військової присутності НАТО на східних рубежах Альянсу", а також "прагненням України вступити до ЄС та Північноатлантичного військового блоку" . Росія прямо текстом каже, що “не може дозволити віддати Україну Заходу”.

Яке право має Росія "не віддавати" Україну "Заходу" ніхто не знає, хоча всі чудово розуміють. Путін стверджує, що таким чином НАТО підбереться до російських кордонів і “загрожуватиме своєю військовою присутністю”.

Це офіційна версія Кремля, згідно з якою “Росія відчуває переживання та стурбованість”. Ці “переживання”, незважаючи на абсурдність заяви, у тому числі розглядалися на засіданнях у понеділок та середу . Питання стосувалося скорочення ракет на східних кордонах НАТО, а також повної заборони розміщення крилатих ракет середньої та малої дальності в наближених до Росії державах ЄС. Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг зазначив, що в цьому напрямку Захід готовий працювати з Росією, однак за умови взаємного роззброєння прикордонних районів, при “контролі та взаємній перевірці реалізації умов”. Російська сторона взяла деякий час на роздуми і не дала жодної відповіді.

Очевидно, що Захід визначив проблему “російської занепокоєності”, згідно з офіційними заявами Кремля, але російські представники не змогли дати виразної відповіді, здавалося б, на запитання, що їх страждає. . Чому? Все дуже просто, їм потрібне інше. Путіну потрібна вся Україна під його контролем. Тому він і висуває помилкові та нездійсненні вимоги, щоб зомбувати людей на “відмову Заходу від мирного вирішення проблеми” та виправдати військові дії. А прямі загрози безпеці Європи від заступника міністра МЗС Грушка будуть піддаватися російськими пропагандистами як “нехтування НАТО безпекою своїх союзників”.

Відчувши смак легкої перемоги в Казахстані, почекавши момент ослаблення Європи та США, Путін, мабуть, йде у ва-банк, при цьому його ставка стане вироком як для нього, його еліти, так і для Росії.