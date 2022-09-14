Зарплата Зеленського і його команди за травень

15:36 15 червня Київ, Україна

Ми продовжуємо стежити за доходами уряду. Раніше ми писали про доходи глав антикорупційних органів. Сьогодні в нашій інфографіку доходи президента Володимир Зеленський і керівники ОПУ

Зарплата президента в травні була, як завжди, 28 тис. грн - ніяких премій або надбавок.



Найвища зарплата в травні була у керівника Офісу президента Андрія Єрмака - 42 тис. 161 грн. Його оклад становив 17 тис. 052,63 грн, за роботу в умовах режимних обмежень - 3 тис. 410,53 грн, за інтенсивність роботи - 13 тис. 642,11 грн, інші виплати - 8 тис. 221,38 грн.



Трохи менше - 42 тис. 011 грн - нарахували його заступнику Ігорю Жовкві. У цю суму увійшли 15 тис. грн окладу, 7,5 тис. грн за вислугу років, 2 тис. 250 грн за роботу в умовах режимних обмежень, 12 тис. грн за інтенсивність роботи і 5 тис. 260,92 грн інших виплат.



Сергій Трофимов заробив минулого місяця 38 тис. 813 грн: оклад - 14 тис. 395,99 грн, за вислугу років - 863,76 грн, за роботу в умовах режимних обмежень - 2 тис. 879,2 грн, за інтенсивність роботи - 11 тис. 516,8 грн, інші виплати - 9 тис. 157,45 грн. Заступник голови ОПУ Юлія Соколовська заробила 35 тис. 861 грн. Її оклад становив 15 тис. Грн, за вислугу років - 3,6 тис. Грн, за інтенсивність роботи - 12 тис. грн, інші виплати - 4 тис. 707,14 грн.



Трохи більше 34 тис. Грн за травень нарахували Юрію Костюку, Андрію Смирнову і Кирилу Тимошенко. Найменша зарплата минулого місяця була у Романа Машовця - 24 тис. 354 грн: оклад - 9 тис. 473,68 грн, за вислугу років - 3 тис. 978,95 грн, за інтенсивність роботи - 7 тис. 578,95, інші виплати - 3 тис. 322,68 грн.