Зарплата глав ОДА за червень місяць

Заробітна плата чиновників не може становити більше, ніж 10 мінімальних зарплат. Однак в цю суму не входять відпускні, лікарняні та матеріальна допомога.
Ми з'ясували скільки заробили глави обласних адміністрацій за червень.
Найвища зарплата в червні була у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника - 70 тисяч 745 гривень. Йому виплатили допомогу з тимчасової непрацездатності в травні - 23,5 тисячі. Також більше за інших заробив вже звільнений з поста голови Вінницької ОДА Владислав Скальський - 58 тисяч 547 гривень.
Василь Володін, якого в середині червня президент призначив керівником Київської обладміністрації, заробив трохи більше 33 тисяч гривень. Також на початку червня на посаду голови Запорізької ОДА був призначений Віталій Боговін, йому нарахували 28,3 тисяч гривень.
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Менше всіх в минулому місяці заробив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов - 14,2 тисячі гривень. Він зайняв свою посаду тільки 20 червня.
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