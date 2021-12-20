Зарплата глав ОДА за червень місяць

Ми з'ясували скільки заробили глави обласних адміністрацій за червень.

Василь Володін, якого в середині червня президент призначив керівником Київської обладміністрації, заробив трохи більше 33 тисяч гривень. Також на початку червня на посаду голови Запорізької ОДА був призначений Віталій Боговін, йому нарахували 28,3 тисяч гривень.

Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні)

Менше всіх в минулому місяці заробив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов - 14,2 тисячі гривень. Він зайняв свою посаду тільки 20 червня.