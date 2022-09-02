Запорізьку АЕС назвали останньою зброєю путіна

19:58 30 серпня Київ, Україна

«Оскільки в “ядерні удари” росії Захід перестав вірити, путін вирішив шантажувати Європу техногенною катастрофою на Запорізькій АЕС. Однак він знову прорахувався, оскільки навіть під час виведення її з електромережі України українці зможуть пережити зиму у відносному теплі», - повідомляють експерти.

«Спершу слід зазначити, що будь-які провокації з боку росії щодо вибуху атомних реакторів на Запорізькій АЕС – блеф. Такий самий блеф, як промова Кисельова про «затоплення Британії шляхом завдання удару ракетою «Сармат», заявляють аналітики.

На думку заступника голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики Олексія Кучеренка, путін має намір звинуватити українську сторону в ударах по атомній станції в Енергодарі, щоб міжнародне співтовариство почало тиск на Київ із передачі електростанції під контроль росії.

З іншого боку, шляхом провокації виникнення техногенної катастрофи у кремлі хочуть переконати український уряд, щоб вони пішли на умовляння Заходу та самостійно передали «Росатому» контроль над ЗАЕС. Тобто путін не має на меті знищити станцію, але всіма силами намагається її рекетувати.

«Очевидно, що йому це не вдасться, оскільки навіть у разі спроб перенаправити електроенергію до Криму, ЗСУ зможуть перебити лінії електропередач нанесенням високоточних ударів по них. Однак окупанти в силах відключити ЗАЕС, тим самим залишивши Україну без потужної електростанції в зимовий період. Це варіант найімовірніший у тому випадку, якщо росія не зможе реалізувати перші два», - заявляють аналітики.

За словами Кучеренка, для України це не стане катастрофою. Енергетик переконаний, що в країні достатньо інших станцій, що виробляють електроенергію, крім того, є вугілля та деякі запаси газу. Він упевнений, що в зимовий період у будинках буде знижено подачу тепла, буде введено обмеження щодо використання електрики, проте люди не замерзнуть.

«Росія використовувала абсолютно всі свої важелі тиску, які виявилися неефективними. Енергетичний шантаж ЄС не вдався. У ядерний шантаж ніхто не вірить. ЗАЕС не дає жодної переваги у війні. Зрозуміло, що майбутню зиму українці відчують, як ніколи раніше, проте замерзне швидше російська економіка разом із окупантами на території України», - заявляють українські аналітики.