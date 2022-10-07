Західні аналітики вважають диверсії в РФ ефективним засобом для розхитування Кремля

18:23 07 жовтня Київ, Україна

Відколи 21 вересня Путін оголосив мобілізацію, у Росії почали фіксуватися акти диверсій, серед яких кілька підпалів військкоматів.

«Ці дії — набагато ефективніші, ніж російські протести. Навіть мітинги у Дагестані не змогли змінити ситуацію», — вважають політологи. У відкритих джерелах неодноразово публікувалася інформація, що найбільше військових було задіяно з депресивних регіонів Росії.

Після оголошення мобілізації ці регіони стали оплотами найбільш сильних протестних рухів.. На окрему увагу заслужив Дагестан. У соцмережах публікувалися відео, на яких протестувальники намагалися силоміць затримати автомобілі поліцейських, допомагали один одному вириватися з рук правоохоронців та вступали у протистояння зі співробітниками силових структур.

«Навіть протести в Дагестані не призвели до виконання вимог протестувальників – скасування мобілізації. З огляду на мітинги в Москві та інших великих містах, дагестанський рух антимобілізації виглядає найбільш серйозно.. Але за фактом ці люди не зробили нічого, що допомогло б вирішити проблему», — пишуть політологи.

Глава Дагестану Сергій Меліков у своєму телеграмі наголосив, що "всупереч акціям протесту, завдання щодо часткової мобілізації від президента Росії дагестанці виконають". Крім того, було затримано 100 мітингувальників, яких попри організаторів протестів ніхто не пішов визволяти.

«Дегстан створив прецедент, проте не зміг довести його спроможність. Важливим фактором є мотивація протестувальників. На цей раз вона стосується безпосередньо життя росіян, їх близьких. Але навіть у цьому випадку, вони, з якоїсь причини, вважають за краще вирушити вмирати в Україну, але не хочуть відвоювати свій будинок у кремлівського узурпатора. Очевидно, за межами Росії, вже мало хто плекає надії, що росіяни мають мужність для повалення путінського режиму», — пишуть політологи.