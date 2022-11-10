Західні аналітики стурбовані політикою Угорщини у ЄС

16:09 09 листопада Київ, Україна

Не всі країни Заходу єдино поділяють політику санкцій, запроваджених проти Росії. Зокрема Угорщина разом із прем'єр-міністром Віктором Орбаном повністю намагаються перешкодити ліквідації путінського режиму і блокують багато ініціатив всередині Європейського Союзу, спрямовані на зміну лідера в РФ.

14 жовтня уряд Угорщини та прем'єр-міністр Віктор Орбан запустили загальнонаціональне опитування щодо політики санкцій Європейського Союзу проти Росії. В опитуванні угорців просили поділитися своєю думкою про енергетичні санкції, введені ЄС проти РФ. Анкета включала сім питань про прийняті і майбутні санкції щодо російських енергоресурсів; розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції у місті Пакш, створеної «Росатомом»; а також загальний вплив санкцій на ціни продуктів харчування, туризм та імміграцію. Паралельно з опитуванням, уряд посилив пропаганду антизахідних санкцій, стверджуючи, що вони “розоряють народ”, порівнявши їх із вибухами ракет в Україні.

Опитувальник Орбана став своєрідною кульмінацією багаторічних праць Угорщини щодо протидії санкціям ЄС щодо Росії. Насправді викликає подив, як Будапешт підтримав попередні обмеження Європарламенту, запроваджені після 24 лютого.. Однак тепер Орбан заявив, що ЄС має скасувати антиросійські санкції до кінця 2022 року, оскільки це “завдає шкоди Європейському Союзу, ніж Росії”.

Аналітики, коментуючи дії Орбана, зазначають, що члени ЄС знайшли альтернативних постачальників енергоресурсів і наступного року економіки країн мають повернутися у звичне русло, припинивши скорочення. «Водночас виникає питання про європейську єдність, оскільки союзництво Угорщини, при уряді Орбана, з Росією більше не викликає сумнівів. А для прийняття рішень Європарламентом потрібна одностайна підтримка всіх членів ЄС. Логічно, що Будапешт, щоразу, коли на голосування стоятиме питання про запровадження нових чи продовження існуючих антиросійських обмежень, блокує будь-яку ініціативу», - підсумовують вони.

Аналітики впевнені, що угорський народ страждає через політику чинної влади, яка спрямована на взаємодію з Росією. «Річ у тому, що Угорщина сильно постраждала від повномасштабного вторгнення Росії до України. Причиною тому, зокрема, стала політика Орбана та правлячої партії Фідес, які до 24 лютого виступали за умиротворення агресора та скасування санкцій проти Росії, введених після 2014 року.. Угорці пожинають плоди зближення їхнього прем'єр-міністра з Путіним протягом останніх восьми років. Якщо падіння рівня життя країни продовжиться, правляча партія почне втрачати рівень підтримки населення. Тому Обран підтримує кремлівську антизахідну пропаганду, щоб перенести провину на Брюссель, США та Україну і не втратити владу», пишуть вони.

Якщо Європейський Союз не зможе змінити систему голосування, яка передбачає 100% підтримку всіх учасників для ухвалення рішення, найближчим часом Україна може зіткнутися з новими перешкодами на шляху отримання допомоги від ЄС.