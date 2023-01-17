Захід обговорює постачання важких танків Україні

20:56 16 січня Київ, Україна





Країни НАТО поступово знімають бар'єр за бар'єром щодо передачі озброєння Україні. Ще нещодавно про MLRS «HIMARS» ніхто з українців не знав, а тепер вони стали майже «народними героями». Проте Україна ще не отримала всіх видів військової техніки, яка б дозволила завершити війну в найкоротші терміни.

Постачання важких танків західного зразка повинні відіграти вирішальну роль для ЗСУ, що дозволить деокупувати території нашої країни, що залишилися. Однак цей бар'єр ще не знято, хоча найближчим часом питання може бути вирішене. Партії перших західних БМП, які прийнято називати легкими, колісні танки не встигли прийти в Україну, як на Заході заговорили про передачу важких танків. Раніше партнери поставили Києву кілька сотень радянських Т-72, проте моделі західного зразка більш сучасні, захищені та маневрені. Але від початку війни Захід загальмував цей процес, а тепер дискусії вибухнули з новою силою.Країни НАТО поступово знімають бар'єр за бар'єром щодо передачі озброєння Україні. Ще нещодавно про MLRS «HIMARS» ніхто з українців не знав, а тепер вони стали майже «народними героями». Проте Україна ще не отримала всіх видів військової техніки, яка б дозволила завершити війну в найкоротші терміни.Постачання важких танків західного зразка повинні відіграти вирішальну роль для ЗСУ, що дозволить деокупувати території нашої країни, що залишилися. Однак цей бар'єр ще не знято, хоча найближчим часом питання може бути вирішене.

Захід діє поступово. Передача Києву БМП «Bradley», а також колісних аналогів з Німеччини та Франції відразу відновила дискусії з новою силою з приводу поставок Україні німецьких танків «Leopard 2».

Київ уже давно просив Берлін дати йому ці танки, проте Німеччина відтягувала цей момент, як і решта країн Заходу. Справа в тому, що саме «Leopard 2» за технічними характеристиками найкраще підходять ЗСУ. За оцінками авторитетного видавництва «Military Ordnance», “танк чудово збалансований, має відмінні характеристики живучості, захищеності, прохідності та його сміливо можна назвати найкращим танком у світі”. Крім того, вони буквально розкидані по всіх країнах Європи та їх постачання набагато простіше та швидше організувати, ніж, наприклад, «Abrams» зі США. Німецьких машин налічується понад 3 тис.. штук у країнах НАТО і, як стверджують в Україні, якби кожна країна, яка має «Leopard 2» надала хоча б 10% зі своїх особистих запасів, цієї кількості було б достатньо, щоб закрити потреби ЗСУ.



Багато країн ЄС, зокрема Польща, готові поділитися з Києвом своїми «Leopard 2», проте, як відомо, цього неможливо здійснити без згоди країни-виробники, тобто Німеччини. За весь час війни Берлін ніколи не брав на себе ініціативу і не діяв першим. Постачання з ФРН здійснювалися лише після аналогічної підтримки союзників. У той же час, як тільки США, Канада, Великобританія передавали Україні новий вид озброєння, Німеччина буквально за лічені дні заявляла про те, що дасть Києву таку ж або аналогічну зброю, що і її партнери по НАТО. Примітно, що багато поставок техніки з ФРН були засекречені і залишаються такими й досі.

Для того, щоб зламати черговий бар'єр Заходу щодо передачі Україні танків західного зразка, Великобританія виступила з ініціативою дати Києву свої важкі танки «Challenger». Йдеться про невелику кількість, проте це створить прецедент і, ймовірно, підштовхне Берлін до аналогічних дій. Як уже говорилося вище, Німеччині необхідно лише зняти заборону на передачу танків, адже близько 10 країн ЄС уже готові поставити Україні необхідні «Leopard 2».



Механізм постачання Києву німецьких танків активно обговорюється. Очевидно, незабаром наші захисники все ж таки отримають довгоочікувану бронетехніку.. Крім того, після отримання Україною «Leopard 2» можуть наслідувати ще більш смертоносні системи нападу та сучасні системи захисту.