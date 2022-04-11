«Заморожений» конфлікт: що відомо про невизнану державу Північний Кіпр

12:28 16 листопада Київ, Україна

Незалежність Північного Кіпру не визнала жодна держава, крім Туреччини, яка і до цього дня продовжує витрачати шалені гроші на його утримання.

П'ятнадцятого листопада 1983 року Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК) оголосила про «незалежність» від решти острова. До цього призвів тривалий конфлікт між грецькою і турецькою громадами Кіпру, в який втрутилася Туреччина, окупувавши близько 40 відсотків північної частини острова.

За цей час вирішити конфлікт і об'єднати острів намагалися п'ять генеральних секретарів ООН, але безуспішно. Об'єднанню заважає позиція Туреччини, яка не хоче прибирати своїх солдатів з острова і не збирається нікого підпускати до багатих родовищ газу і нафти біля Кіпру. Коротко розповідаємо історію найстарішого «замороженого» конфлікту в Європі.





Острів Кіпр став незалежною державою в 1960 році. Гарантами суверенітету виступили Великобританія, Греція і Туреччина. А в Конституції прописали для грецької і турецької громад рівні можливості участі в управлінні новою державою. Першим президентом Кіпру обрали главу грецької громади - архієпископа Макаріоса, а віцепрезидентом - главу турецької - Кучука.

Але фактично відразу загострилися відносини між греками-кіпріотами і етнічною меншиною турецького походження. З боку грецької громади діяла підпільна організація «Національна організація кіпрських бійців» (EOKA). У відповідь турки-кіпріоти створили групи територіальної оборони (ТНТ). Етнічні громади Кіпру підтримували Греція і Туреччина, через що протягом 1960-х обидві держави не раз опинялися на межі війни.



Так тривало до липня 1974 року, коли на Кіпрі відбулася спроба державного перевороту. Владу захопили путчисти з метою приєднати острів до Греції. Туреччина у відповідь ввела на територію країни війська, фактично окупувавши північну частину острова. Анкара аргументувала своє рішення спробою захистити етнічних турків. Греція відправила свої війська, і почалася повноцінна війна - з танками, артилерією, авіацією і військовими кораблями.





Бойові дії вдалося зупинити тільки в серпні. Путчистів заарештували, на острів ввели миротворців ООН, які розташувалися між сторонами конфлікту по так званій «зеленій лінії». На той час Туреччина вже контролювала приблизно 40 відсотків території острова. У боях загинули приблизно 15 тисяч осіб з обох сторін, тисячі пропали безвісти, а біженцями стали 400 тисяч турків-кіпріотів і 200 тисяч греків-кіпріотів.

У наступні роки йшли переговори про те, щоб об'єднати північ і південь Кіпру хоча б у федеративну державу. Але 15 листопада 1983 року підконтрольна Анкарі Турецька Республіка Північного Кіпру оголосила про свою незалежність. Радбез ООН спеціальною резолюцією оголосив це рішення незаконним. Легітимною визнавалася влада Республіки Кіпр в грецькій частині, а північ острова вважається тимчасово непідконтрольною територією.

В результаті Північний Кіпр не визнала жодна держава світу, крім Туреччини. З 1974 року в Північний Кіпр з Туреччини переїхало понад 60 тисяч осіб, більшість з яких зайняли кинуті грецькі села. Цей регіон з приблизно 300 тисячами жителів повністю залежить від фінансування Анкари. У 2019 утримування Північного Кіпру обійшлося Туреччині в близько 342 мільйони євро.

Сьогодні Республіка Кіпр в грецькій частині острова - член Євросоюзу, 20 відсотків її ВВП дає туризм. А Північний Кіпр знаходиться під міжнародним ембарго, і багато його туристичних місць перетворилися на курорти-примари.



Конфлікт на Кіпрі намагалися вирішити п'ять генеральних секретарів ООН. Найближчим до успіху був Кофі Аннан. Він запропонував план об'єднання острова в федеративну республіку. У 2004 році під егідою ООН в обох частинах провели референдум з цього приводу. Турки-кіпріоти підтримали план Аннана, а ось греки-кіпріоти - ні.



В кінці 2016 року об'єднати Кіпр спробував генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, але безуспішно. Тепер цим питанням займається нинішній генсек Антоніу Гутерреш.





У 2015 році «президентом» невизнаної ТРПК став Мустафа Акинджі, який виступав за об'єднання Кіпру, критикував політику турецького лідера Реджепа Ердогана і намагався послабити вплив Анкари. В одному з інтерв'ю на початку 2020 року він навіть не виключав повномасштабного турецького військового захоплення Північного Кіпру по «кримському» сценарію. У відповідь Ердоган пообіцяв йому «дати урок».

У жовтні 2020 року Акинджі програв вибори ставленику Ердогана - консерватору і прихильникові поділу острова Ерсіну Татару. Тепер переговори про об'єднання знову зайшли в глухий кут.

Туреччина формально не проти об'єднання Кіпру. Але є кілька каменів спотикання. Перший - це статус турецьких солдатів на острові. Турецький військовий гарнізон в ТРПК налічує понад 40 тисяч людей. Анкара хоче їх залишити, а уряд Республіки Кіпр вимагає негайного виведення. Остання спроба переговорів про об'єднання в кінці 2019 року зірвалася через заяви Туреччини про те, що вона хоче побудувати військово-морську базу на території ТРПК.

Другий фактор - біля берегів Кіпру знайшли великі запаси газу і нафти. І в разі об'єднання острова Туреччина може втратити до них доступ. А так турецькі компанії вже отримали «дозвіл» на розробку від невизнаної ТРПК. Військові кораблі Туреччини не пускають на кіпрський шельф європейських бурильників. Цим незадоволені греки-кіпріоти, Євросоюз і навіть США.