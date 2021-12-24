Замінований Донбас: близько 2 млн людей перебувають у небезпечній зоні

19:41 15 квітень Київ, Україна

Територія бойових дій на Донбасі залишається однією з найбільш замінованих в світі. Шахтарський край усипаний мінами і боєприпасами, що не спрацювали. У зв'язку з цим місцеві жителі не можуть вести сільське господарство.

За словами Оснат Лубрані, координатора ООН з гуманітарних питань в Україні, на те, щоб повністю розмінувати територію Донбасу, будуть потрібні десятиліття. І ще довгі роки міни та інші вибухонебезпечні предмети будуть загрожувати здоров'ю і соціально-економічному добробуту людей, що проживають в цьому регіоні.

Близько 2 млн осіб наражаються на небезпеку, перебуваючи на території Донбасу, по обидва боки розмежування. І якщо на підконтрольних районах ведеться хоч якась робота з розмінування, те, що відбувається на захопленій території, достовірно невідомо.

Нещодавно влада самопроголошеної ЛНР заявила про загибель 17-річного підлітка, якій підірвався на міні. Ще один неповнолітній був поранений при підриві на невідомому вибуховому пристрої. Всі події відбулися в районі селища Слов'яносербськ. Через кілька днів в ЛНР заявили про важке поранення чоловіка поблизу річки Сіверський Донець.

В ООН підрахували, що в минулому році мінімум 70 цивільних осіб загинули або отримали поранення через міни. А з 2014 року зареєстровано 1190 постраждалих від мін. Однак, як запевняють експерти, реальна кількість постраждалих може бути набагато більшою.

Україна на сьогодні займає 5-е місце в світі за кількістю цивільних осіб, які постраждали від вибуху мін і вибухонебезпечних предметів.