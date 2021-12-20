Уповільнити старіння за допомогою препаратів буде можливо

Процес старіння багато століть турбує людство. І ось, вченим з Каліфорнійського університету Сан-Дієго, США, спираючись на дослідження в галузі молекулярної біологи і біоінженерії, вдалося відкрити ключові механізми старіння. Цю приголомшливу новину повідомляє портал Phys.org.

Повідомляється, що для того, щоб зрозуміти, з якою швидкістю і з яких причин старіють клітини, вчені звернулися до пекарських дріжджів Saccharomycescerevisiae. В ході дослідження, експерти виявили, що клітини з однаковим генетичним матеріалом і в тому ж середовищі можуть старіти зовсім по-різному, по різним молекулярною і клітинним траєкторіях.

"Використавши мікрогідродінаміку, комп'ютерне моделювання та інші методи ми виявили, що приблизно половина клітин старіють в процесі поступового зниження стабільності ядерця, регіону в ядерній ДНК, де виробляються основні компоненти білкових" фабрик ". А інша половина старіє в результаті дисфункції мітохондрій, енергетичних станцій клітини ", - йдеться в дослідженні.

За словами вчених, клітина вступає на один з цих двох шляхів ще в юності, і слід йому до смерті. У спробі розібратися, як вона приймає таке рішення, вчені ідентифікували молекулярні процеси, що лежать в основі кожного маршруту, і виявили молекулярну схему, яка контролює старіння клітини, "як електрична схема контролює роботу побутових приладів".

"Комп'ютерне моделювання допомогло перепрограмувати головну молекулярну схему, модифікуючи її ДНК, і створити новий маршрут старіння зі збільшеною тривалістю життя", - повідомляють дослідники.

На основі відкриття біологи планують розробити хімічні препарати, здатні збільшити тривалість життя.

Раніше в американському Університеті Стоуні-Брук вчені визначили простий спосіб зберегти активність мозку і ясність розуму в старості.