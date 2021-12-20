У Чорногорії 16 жовтня 2016 року відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула Демократична партія соціалістів Чорногорії (ДПСЧ).



У той час Міло Джуканович, який очолював країну в цілому близько чверті століття, називав голосування вибором між членством в ЄС і НАТО і тим, щоб стати "російською колонією". Що так, швидше за все, і було, оскільки до виборів був притягнутий колишній офіцер ГРУ РФ Віктор Бояркіна, і це був не перший раз, коли Бояркіна працював в Чорногорії, втручаючись у вибори, раніше в 2006 за рік до покупки Олегом Дерипаскою великого заводу в Чорногорії, вони вже співпрацювали разом.



Минуло більше 10 років і в 2016 в черговий раз Бояркин разом з Дерипаскою вирішили втрутитися у вибори в Чорногорії, як видно, була пророблена «робота над помилками» і в цей раз гроші вливалися в опозицію, щоб зірвати вступ Чорногорії до НАТО.

Кому було вигідно зривати цю угоду? Питання залишається відкритим, але давні зв'язки з безпосередньою верхівкою керівництва РФ можуть цілком відповісти на це питання. Дерипаска витратив величезні суми, і не отримав очікуваного результату, але отримав в черговий раз величезний досвід впливу на вибори в іншій країні. Можливо, що наступна «робота над помилками» принесе йому абсолютно інші результати і вони будуть досягнуті. Так як цілі самого Дерипаски і його керівництва залишаються іменними і повністю збігаються.



Під прицілом залишаються країни з ослабленою економікою і не стабільною політичною ситуацією, а в першу чергу під ударом можуть опинитися країни, які планують вступ до НАТО і в ЄС.