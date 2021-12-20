Навіщо Росія стягує війська до кордонів України

23:08 09 квітень Київ, Україна

У Брюсселі стурбовані зростанням кількості російських військ біля кордонів України. Жозеп Боррель, а також лідери Німеччини і Франції заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а США, що підтримає країну в разі реального збройного конфлікту. Однак багато експертів переконані, що Путін знайшов новий спосіб маніпулювати санкціями Заходу.

Ескалація конфлікту на сході України тепер може посилитися станом справ на півдні. Так, російські військові перекинули свої війська не тільки на окуповані території Донецької та Луганської областей, а й на анексований півострів Крим.



Відомо, що європейське командування збройних сил США змінило статус на сході України з «можливої кризи» на «потенційно неминучу кризу». Така оцінка була присвоєна через те, що після навчань 23 березня, Росія так і не вивела свої війська з території України. У Кремлі ж продовжують стверджувати, що будь-які переміщення армій по території Росії - це внутрішня справа країни.

Деякі експерти переконані, що дії Москви мають демонстративний характер, але і не виключають, що постійне нагнітання конфлікту може привести до реальних бойових дій.

Росії потрібен засіб тиску на Захід. Ще недавно таким засобом торгу, тиску була загроза нехтування правами людини. Ця логіка діяла до арешту Навального. Але цей засіб впливу втратив свою ефективність.



В результаті виникла необхідність отримати новий засіб тиску на Захід. "Я підозрюю, що цим засобом буде загроза розв'язання війни в Україні. ЄС вклав багато сил і коштів в те, щоб такої війни не допустити. Ставки високі і саме час полякати", - прокоментував дії Кремля російський військовий оглядач Олександр Гольц.



Український політолог Володимир Фесенко переконаний, що "брязкання" зброєю - це спосіб Путіна впливати на Україну в переговорах з бойовиками самопроголошених республік ДНР і ЛНР, піти їм на поступки. Однак, політолог не заперечує, що це може бути черговий раунд торгів із Заходом, як з США, так і з Європою. Фесенко нагадав, що Росія проводить навчання і в Білорусії, а це вже може загрожувати не тільки Україні, але і всьому північно-східному регіону ЄС.



В одному експерти впевнені, що до травня, завдяки погодним умовам, ескалації конфлікту не передбачається. Однак запевняють, що Путін продовжить тиск і шантаж щодо України. Це гра з вогнем, адже від "брязкання" зброєю до війни може бути один крок.