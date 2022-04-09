Навіщо Росії "Північний потік-2"

20:18 13 листопада Київ, Україна

США вимагають припинити будівництво політичного проєкту "Північний потік-2", який замаскований під економічно вигідний сучасний газопровід.

Рік Перрі, міністр енергетики США, заявив про загрозу для України, зокрема, і для всієї Європи в цілому. За його словами, цей проєкт необхідний, щоб дестабілізувати мирну ситуацію в Європі і повністю розв'язати руки Путіну.

У Російському МЗС зазначили, що "Північний потік-2" є чисто комерційним проєктом. За їхніми словами, він покликаний зміцнити енергетичну безпеку Європи, розширити можливі постачання газу і ліквідувати транзитні ризики.

Однак, засновуючись на логіці дій Кремля, новий газопровід необхідний для того, щоб посилити вплив Росії на європейські країни шляхом маніпуляції на постачанні газу. Можливість більш агресивних дій російської армії на сході України. Збільшення цін на газ для українців.

Раніше Рік Перрі наголосив на небезпеці будівництва газової магістралі для європейців. Його промова у Вільнюсі на конференції з питань євроатлантичної енергетичної співпраці змусила задуматися європейських лідерів. Він стверджує, що Європа стане більш залежною від збою постачання, тим самим Росія зможе значно збільшити свій вплив на їхню політику.

На підтримку політизованого проєкту також виступила частина уряду Німеччини. Відомо також, що Герхард Шредер, ексканцлер Німеччини, є іноземним членом Російської академії наук і головою ради директорів ПАТ «НК «Роснефть». Не варто пояснювати, чому частина німецького уряду так хоче, щоб проєкт був завершений якнайшвидше, незважаючи ні на що.

Варто також зауважити, що в зв'язку з санкціями, будівництво "Північного потоку-2" було призупинено. А після замаху на життя Олексія Навального 20 серпня 2020 року стало питання про повне припинення будівництва проєкту. Ангела Меркель чітко дала зрозуміти, що Німеччину не влаштовують тісні економічні відносини з країною, де використовують подібні методи правління. Меркель і Макрон вимагають провести офіційне незалежне розслідування, лише після якого Німеччина дасть відповідь щодо продовження будівництва або про повну його зупинку.

Слід нагадати, що газопровід виходитиме саме в Німеччині, і саме через Німеччину буде проходити основний транзит газу для всіх країн Європи. Німці також отримають величезний важіль енергетичного тиску на політичні рішення в Європі. При цьому вони виступають за те, щоб Путін почав вести чесну гру і чекають рішення Росії щодо подальшої долі "Північного потоку" для України, розслідування отруєння Навального і виведення російських військових з Донбасу і Луганська. А це ще один раз показує, наскільки Німеччина "вища" за Росію, і що вона не стане займатися маніпуляціям з енергетикою.