Навіщо Росії мирні переговори щодо Афганістану

23:28 13 березень Київ, Україна

Росія планує провести зустріч щодо афганського мирного процесу на наступному тижні. У МЗС Росії підтвердили, що 18 березня планують провести в Москві конференцію, присвячену врегулюванню конфлікту в Афганістані. Запрошення були відправлені Ашрафу Гані, президенту Афганістану, і Абдуллі Абдуллі, прем'єр-міністру Афганістану.

За повідомленням афганського інформаційного ресурсу, представник ради Фрайдун Хвазун сказав, що рада все ще вирішує, брати участь в конференції чи ні. Він додав: «Росія грає важливу роль в афганському мирному процесі».

Також були запрошені таліби і представники Китаю, Пакистану і США. Марія Захарова, прессекретарка МЗС Росії, заявила, що переговори будуть зосереджені на «способах сприяння просуванню міжафганських переговорів у Досі, зниженні рівня насильства і припинення збройного конфлікту в Афганістані, а також сприянні його розвитку як незалежної, мирної і самодостатньої держави, яка буде вільною від тероризму та незаконного обігу наркотиків».

США, що нещодавно відправили на розгляд до Кабула запропонований ними мирний план, не прокоментували майбутню російську конференцію. Американці хотіли б бачити конкретні дії в мирному вирішенні конфлікту в Афганістані.

Відомо, що уряд США, на чолі з президентом Дональдом Трампом, мав намір вивести всі війська Сполучених Штатів з Афганістану за 14 місяців. Після того як президентом став Джозеф Байден, в адміністрації прийшли до висновку, що виведення всіх військ залишить без нагляду регіон. А оскільки Афганістан є ключовим регіоном Азії з виробництва героїну, це дуже небезпечно.

Які інтереси переслідує Росія, пропонуючи допомогу у вирішенні конфлікту? Росія і США вже давно змагаються за вплив в регіоні. Зараз прийшов час, коли в Америці розуміють, що у них не вийшло поміняти пострадянський уряд Афганістану і змушені відступати, тому що присутність військ в цьому регіоні значно виснажує бюджет країни. Однак повне виведення військ призведе до їхньої поразки, втрати впливу в країні і надасть доступ Ірану і Росії заповнити вакуум, що залишився після США, в Афганістані.