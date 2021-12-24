Навіщо Путіну війна?

Неспроможність Володимира Путіна як правителя, що піклується про добробут власного народу, в наявності. Його не цікавить рівень бідності, соціальне життя і навіть наявність елементарних побутових зручностей у громадян «великої» Росії. Як і за часів Радянського Союзу, поки півкраїни миється в тазику і ходить в туалет на «дірку» в вуличному туалеті, мільярди і мільйони, які, до речі, виймаються з кишень співвітчизників у вигляді податків, йдуть на «підкорення космосу» і військову галузь .

Навіщо дбати про підвищення рівня життя російської людини, якщо набагато дешевше лити пропаганду про те, як на Русі жити добре і про те, що все кругом вороги. А тих, на кого пропаганда не діє можна скрутити і засунути в автозак.

Агресія сусідніх країн і розпалювання війни - це спосіб Путіна відвернути увагу, а заодно і виправдати важкі умови життя звичайних росіян нібито необхідністю витрачати кошти на захист Вітчизни. Про це ще в 2014 році говорив покійний Борис Нємцов. Ось що він сказав в одному з інтерв'ю для українського телеканалу:

"Те, що соціальний протест буде наростати, у мене не викликає сумнівів, тому що він (президент РФ Володимир Путін - ред.) Проводить політику геноциду проти російського народу. Росіяни і так живуть як в Африці ... Зрозуміло, що соціальний протест буде наростати, але потрібно розуміти і те, що зазомбірованность народу дуже висока і йому потрібна війна для того, щоб всі проблеми, які є в Росії, списати на неї ".

Як і прогнозував Нємцов - протести дійсно наростають, і автозаки вже не лякають людей тверезо мислячих і ясно бачать все, що відбувається навколо. Повалення диктатури тирана - не за горами!