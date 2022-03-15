Навіщо Путін зустрічався із прем'єр-міністром Пакистану напередодні вторгнення

14:22 15 березня Київ, Україна

під час зустрічі, яка тривала понад три години.. Поїздка Хана до Росії, здійснена на запрошення Російської сторони, стала першою поїздкою глави пакистанського уряду майже за 23 роки.

Тим не менш, час його прибуття в російську столицю - всього за кілька годин до того, як Кремль наказав своїм військовим силам, зосередженим на кордоні з Україною, розпочати повномасштабне вторгнення, - не лише викликав подив на Заході, а й викликав заклики всередині Пакистану до Хану відкласти відвідування. Критики зазначають, що проведення саміту у розпал кризи навколо України надсилає невірні сигнали Сполученим Штатам та Європейському союзу.



Однак повідомлення, що випливають з російсько-пакистанської зустрічі на найвищому рівні , схоже, були направлені не так на Захід, як на Індію.. І це повідомлення було добре сприйнято у Нью-Делі. Незважаючи на те, що індіанська держава входить до четвірки разом з Австралією, Японією та США, Індія разом з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами 25 лютого утрималася при голосуванні в Раді Безпеки " будь-яка нація, яка підтримує неприкриту агресію Росії проти України, буде заплямована асоціацією " . 24 лютого Путін зустрівся в Москві з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом. Вони обговорили важливі регіональні та двосторонні питаннязустрічі, яка тривала понадгодини.. Поїздка Хана до Росії,на запрошення Російської сторони, стала першою поїздкою глави пакистанського уряду майже за 23 роки.Тим не менш, час його прибуття в російську столицювсього за кілька годин до того, як Кремль наказав своїм військовим силам, зосередженим на кордоні з Україною, розпочати повномасштабне вторгнення,не лише викликав подив на Заході, а й викликав заклики всередині Пакистану до Хану відкласти відвідування. Критики зазначають, що проведення саміту у розпал кризи навколо України надсилає невірні сигналиШтатам та Європейському союзу.Однак повідомлення, що випливають з російсько-пакистанської, схоже, були направлені не так на Захід, як на Індію.. І це повідомлення було добре сприйнято у Нью-Делі.те, що індіанська держава входить доразом з Австралією, Японією та США, Індія разом з Китаєм таАрабськими Еміратами 25 лютого утрималася при голосуванні в Раді Безпеки ООН з резолюції, яка засуджує російську агресію проти України. Адміністрація президента Джозефа Байдена продовжила спроби чинити тиск на Індію з цього питання. Але Нью-Делі проігнорував звернення президента України Володимира Зеленського до прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді із проханням про політичну підтримку в ООН. 2 березня Індія знову утрималася від голосування в ООН, цього разу за резолюцією Генеральної Асамблеї, яка засуджує війну агресора і вимагає негайного та беззастережного виведення окупаційних військ з України. Пакистан так само утримався, як і Китай. Вашингтон кілька днів намагався чинити тиск на Нью-Делі, щоб той зайняв остаточну позицію щодо цього питання. Раніше Байден заявив, щобудь-яка нація, яка підтримує неприкриту агресію Росії проти України, буде заплямована асоціацією

Путін не дарма розіграв " пакистанську карту " , запросивши Хана до Москви, не залишивши Індії іншого вибору, як утриматися від голосування проти Росії на міжнародній арені . А саме, саміт терориста №1 у світі і Хана поставив Індію - заклятого суперника Пакистану - у стан дилеми через українську кризу: стояти на боці Заходу проти Кремля чи йти натягнутим канатом, не засуджуючи агресивну війну агресора. Розрахунок у Нью-Делі, схоже, полягав у тому, що якщо Індія стане на бік Заходу, вона втратить зв'язок з рашистами - своїми давніми союзниками та найбільшими постачальниками зброї - і надасть Пакистану можливість зблизитися з " бункерним " за рахунок Індії.



Швидко мінливі геополітичні реалії привернули увагу Кремля до Пакистану. Як один з найближчих міжнародних партнерів Китаю, Пакистан, таким чином, знаходить багаті можливості для зміцнення своїх відносин з агресором.. Деякі спостерігачі у США стверджують, що насправді відповідальність за організацію поїздки пакистанського прем'єр-міністра до російської столиці несе Китай. Експерти стверджували, що ціль полягала саме в тому, щоб надати Кремлю можливість попередити Індію , щоб вона не приєдналася до Заходу в засудженні агресії рашистів проти України.