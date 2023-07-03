Навіщо путін збирав військкорів

10:50 03 липня Київ, Україна

На тлі останніх подій в рф, багато хто почав ставити питання, хто такий пригожин, куди він подівся, де зараз знаходиться, чому відступив від москви? Однак є ще одне питання, відповідь на яке дозволить здивуватися тому, наскільки далеким є світ путіна від реального, що, по суті, і дало можливість заколоту пригожина відбутися.

13 червня російський диктатор зустрівся з російськими "військкорами". Крім того, що путін розповідав їм про своє бачення поточної ситуації у світі, він також був зацікавлений отримати інформацію "з полів" таку, якою вона, на його думку, "здається звичайною людям". Незалежно від того, наскільки “військкори” були чесні зі своїм любим дідусем, їхні розповіді докорінно відрізнялися від інформації в папочках з міноборони та спецслужб, які приносили путіну.

Одним із основних фактів, що підтверджують те, що ілюзорний світ диктатора лише розширюється, є його недавня заява про чисельність російських військ. Так, путін заявив, що у 2023 році набрано 150 тис. контрактників та 6 тис. добровольців (військовослужбовці, які укладають короткострокові контракти та служать у нерегулярних добровольчих формуваннях), причому щотижня додатково набирається 9,5 тис. контрактників. З одного боку, ці цифри підтверджують незвичайну динаміку набору в армію, раніше озвучену проспиртованим медведєвим: 117,4 тис. контрактників та добровольців призвано на 19 травня та 134 тис. контрактників та добровольців на 1 червня. Проте, з іншого боку, 22 червня шойгу оприлюднив іншу статистику: 114 тис. контрактників та 52 тис. добровольців, за середнього щоденного набору 1336 нових військовослужбовців. Таким чином, за даними шойгу, загальна кількість поповнення у 2023 році становить 166 тис. осіб, за середньотижневого набору 9352 особи.

Складається відчуття, що у путіна та шойгу є якісь цифри, які їм обом принесли “знизу” і вони намагаються їх підігнати за спільним знаменником. А роблять це вони для того, щоб приховати реальну інформацію про набір, який є критичним.

Повертаючись до заколоту пригожина, слід зазначити роботу “зіпсованого телефону”. В точності не відомо, хто саме відправляє методички та вказівки головному пропагандистському смітнику медіахолдингу ВДТРК, але в той час, як пригожин захопив Ростов, нікого з кореспондентів не відправили, щоб висвітлити цю подію. При цьому збройне повстання, хай там що, не щодня відбувається і точно заслуговує на увагу, як громадськості, так і можновладців у кремлі. Однак цілеспрямоване заперечення насущної проблеми дає розуміння, наскільки уряд рф і, особливо путіна, захищають від реальної інформації. Востаннє подібна поведінка спостерігалася в росії у серпні 1991 року, коли міністри Михайла Горбачова намагалися повалити його і для досягнення цієї мети створили інформаційний вакуум. Хоча нинішня ситуація багато в чому відрізняється від тієї, з якою мав справу Горбачов, знову виникає такий інформаційний вакуум.

В результаті диктатура путіна демонструє зростаючу системну слабкість, яку навряд чи можна ефективно компенсувати в рамках наявної структури влади. Отже, росія, схоже, дедалі швидше наближається до великих внутрішньополітичних потрясінь.