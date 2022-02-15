Навіщо насправді Макрон їздив до Росії

19:20 15 лютий Київ, Україна

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію і більше п'яти годин розмовляв з Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про деескалацію нинішньої гострої безпекової кризи в Україні.. У цей час російські військові кораблі пройшли через турецькі протоки Босфор і Дарданелли і попрямували до Чорного моря.

Путін неодноразово говорив чи натякав, що Росія не збирається вторгатися в Україну. Але наміри можуть змінитися відразу, адже розгортання російських сил стає все більш загрозливим.. Шість великих десантних кораблів, три з Балтики та три з Північного флоту, пройшли через Турецькі протоки в Чорне море “ на вчення ”. Кожен корабель може висадити на берег посилений батальйон з танками та іншим важким озброєнням. У січні 2022 року ці шість десантних кораблів зібралися в Балтійському морі, що змусило шведських військових направити бронетанкові підкріплення на острів Готланд.. Але потім ця невелика кораблі агресора вийшли з Балтійського моря, обігнули Європу, зайшли до Середземного і тепер прибула до Чорного моря.. В результаті, російські військові наразі мають можливість, разом із десантними кораблями, розташованими в Криму, висадити до двох дивізій із моря на одеському узбережжі.

Для розгортання кораблів потрібні тижні або навіть місяці, і рух військових кораблів часто є ранньою ознакою справжніх намірів. Німецька преса повідомила, що супер яхта Graceful, яка нібито належить особисто Путіну, покинула гамбурзьку верф, не завершивши плановий ремонт і реконструкцію, і попрямувала до російського балтійського порту/військової бази в Калінінграді - нібито для того, щоб уникнути захоплення у разі війни.

На тлі стадії перекидання російських військових кораблів у Чорне море , що завершується , Еммануель Макрон зустрівся з Путіним у Москві.. Він вкотре висловив занепокоєння щодо можливої ескалації, закликав до деокупації та заявив, що підтримує «Мінські угоди», після чого попрощався і полетів.. Візит лідера Франції пройшов ніби для галочки. Він , очевидно, і не думав, що йому вдасться домогтися хоч якихось зрушень у вирішенні конфлікту. Проте, напередодні чергових президентських виборів у Франції, Макрон хотів наголосити на статусі демократичного лідера, який стоїть на сторожі миролюбності та процвітання.

Водночас російські офіційні особи та пропагандисти цитують " розвіддані про концентрацію українських сил на кордоні разом з інструкторами НАТО, спецназом та іноземними найманцями в рамках підготовки до таємних атак та провокацій " .. Звичайно, мається на увазі, що " російський народ не хоче кровопролитної війни з українцями, але провокації можуть змусити Росію ". Зворотний відлік до фінального результату нагнітання військової обстановки продовжується, а дипломатичні ініціативи Макрона знаходять мало відгуків. На жаль, кризу в Україні багато європейських лідерів використовують у власних популістських цілях.