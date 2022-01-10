Навіщо Лукашенку потрібна була операція «Вагнер»?

Спільна операція білоруських і російських спецслужб прийшла до логічного кінця. Нагадаємо, 29 липня в Білорусі повідомили про затримання понад 33-х іноземних громадян, які опинилися бойовиками "Вагнера". Як заявив О.Лукашенко, затримані входили в групу з 200 осіб, які прибули в країну для «дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії».

Білорусь звернулася до української влади щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні. 30 липня Україна почала консультації з Білоруссю про екстрадицію бойовиків, які, за даними українських правоохоронців, причетні до краху ІЛ-76, збитого в аеропорту Луганська в 2014 році, а також були задіяні в штурмі аеропорту і боях за Дебальцеве.

Але після телефонної розмови Лукашенко з Путіним ситуація докорінно змінилася. Вже 7 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для екстрадиції Україна повинна довести провину затриманих бойовиків. А 9 серпня він повідомив, що отримав від російського лідера Володимира Путіна лист на п'яти сторінках з викладенням усіх фактів навколо ситуації із затриманими «вагнеровцамі», яке його задовольнило.

І 14 серпня 32 з 33 затриманих раніше на території Білорусі «вагнеровцев» були повернуті в Росію. За неофіційними даними, кримінальне переслідування їм там не грозить. Тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, поки залишився на території Республіки Білорусь. Більш того, в телеграм-каналі «WarGonzo» з'явилася інформація з посиланням на білоруські силові структури, що перед звільненням «вагнеровцев» генпрокурор Білорусі разом з 15-річним сином Лукашенко прийшли до них в актовий зал однієї з урядових резиденцій, де особисто вибачилися перед ними .

Одночасно, в російських ЗМІ стала «розкручуватися» версія причетності до подій в Мінську третьої сторони, але не Росії. Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев 08.08.20 зробив туманне заяву про те, що «ситуація з російськими бойовиками ПВК Вагнера, затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська -« сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі ». На наступний день Лукашенко в відкриту звинуватив українські спецслужби в організації провокації з появою вагнеровцев в Мінську, нібито для того, щоб підірвати відносини Білорусії і Росії.

Уже після скандальних «виборів» прозвучало відверто антиукраїнську заяву Олександра Лукашенка про те, що українське керівництво «наказує» провести нові президентські вибори в Білорусі.

Що ж так змінило позицію Лукашенка? А сталося те, чого не зміг прорахувати Кремль - Білорусь, десятиліттями що була символом зручною несвободи, повстала. І це, незважаючи на те що білоруська держава отримувало з Росії кредити, супердешеві нафту і газ, щоб білоруські державні підприємства могли здійснювати недороге виробництво, т. к. білоруська промисловість непродуктивна, неефективна і виживає тільки за рахунок російських замовлень. Більшість людей були задоволені цією моделлю, тому що вона давала стабільність і відносне добробут. Але коли Росія закрила грошовий кран і виявилося, що білоруська держава більше не в змозі платити держслужбовцям, це призвело до масових страйків і протестів. Останньою краплею, що переповнила терпіння білорусів став коронавірус. Лукашенко позиціонував себе як Covid-дисидент, який не бачив загрози. Не було карантину, взагалі ніяких обмежень - це лише психоз, говорив він. Багато людей заразилися і померли, хоча уряд і фальсифікував статистику. І нехай битва за виборчі урни на даному етапі програна, білоруси, схоже, сповнені рішучості чинити опір незважаючи на жорстокі репресії, в результаті яких вже загинули щонайменше двоє і десятки людей отримали поранення.

Навіщо білоруської влади був потрібен весь цей спектакль із затриманням російських найманців? В останні сім місяців відносини Лукашенко і Володимира Путіна сильно зіпсувалися. Лукашенко відмовлявся ще більше зблизити Білорусію і Росію, а намагався налагодити діалог з Євросоюзом, приєднавшись до спільних позицій з питань демократії та правової держави. За його вказівкою Білорусія підпорядкувала «Бєлгазпромбанку», дочірній банк російського «Газпромбанку» Центробанку. Але ж було відомо, що все, що містить слово «Газпром», Росія вважає недоторканним. Але тим не менше Лукашенко атакував «Бєлгазпромбанку», глава «Белгазпромбанка» Віктор Бабарика сидить у в'язниці. Не залишилися непоміченими Кремлем і обшуки в білоруському «Яндексі», російському варіанті Google і покупка нафти в США.

Разом з тим, для Путіна контроль над Білорусією - це справа честі. Тому мета появи «вагнеровцев» під Мінськом очевидна - створення умов для силового вирішення ситуації з виборами, якщо щось піде не за планом.

З урахуванням того, що настрій на вулицях білоруських міст дуже критично до Росії, Лукашенко перед президентськими виборами захотів виглядати перед своїм електоратом непідконтрольним Москві лідером Білорусі. І вирішив скористатися отриманою інформацією і порахувавши, що затримання російських найманців в Мінську - найкраща ілюстрація того, як Кремль бореться з ним.

Існує версія, що СБУ чи не за тиждень знала про заплановану до Мінська поїздці «вагнеровцев», про що і попередила білоруських колег. Українські спецслужби не виключали, що в разі провокацій в Білорусі у тих, хто буде ними займатися, знайдуть паспорти громадян України. Що, в свою чергу, дало б привід Росії говорити про експорт Києвом війни в сусідню державу.

Неспроста Лукашенко ще 24 липня, виступаючи перед спецназівцями, заявляв, що «до протестів в Білорусі можуть підтягнути спеціально навчених іноземців. Це професійні військові, бандити, які спеціально готуються, в основному, в рамках ПВК ».

Але після масових протестів проти результатів виборів, невизнання їх результатів ЄС, США і Україною, Лукашенко був змушений повернутися в обійми «старшого брата». Ось чому так різко змінилася його риторика і з'явилася «українська версія», згідно з яким росіян до Мінська заманила обіцянкою великих грошей за неіснуючий венесуельський контракт Служба безпеки України. так несподівано «зважився» питання з «вагнеровцамі». Адже одна справа - звинувачувати «вагнеровцев» в підготовці масових заворушень в Білорусі і зовсім інше - видати їх Україні, де може спливти правда про їхню справжню місії в Мінську.

Поки така тактика Лукашенко спрацьовує - Путін один з небагатьох лідерів привітав його з перемогою, визнавши результати виборів.

Але чи допоможе це залишитися Лукашенко при владі ». Подивимося ...