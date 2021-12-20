Навіщо винищувачі США двічі підлітали до іранського авіалайнера

У США пояснили для чого американські винищувачі зблизилися з іранським авіалайнером. Зокрема, повідомляється, що два винищувачі, скорочуючи відстань з іранським авіабортом, залишалися на безпечній відстані в 1 тис. Метрів. Мета проведених маневрів полягала в необхідності переконатися, що іранський лайнер є пасажирським судном.
У четвер увечері два винищувачі ВС США впритул наблизилися до пасажирському літаку іранської авіакомпанії Mahan Air в небі над Сирією. Лайнер прямував до Лівану і успішно приземлився в аеропорту Бейрута. В результаті вимушених маневрів літака постраждали три пасажири, а також кілька членів екіпажу.
Згідно із заявою Пентагону, американські літаки виконували завдання в рамках операції "Непохитна рішучість", яку проводить в Сирії група країн на чолі з США, в районі зони Ет-Танф, де знаходиться американська військова база. За версією американської сторони, винищувач перебував на "безпечній відстані в 1 тис. Метрів від авіалайнера", коли вирішив переконатися, що це пасажирський літак. Після цього був проведений візуальний огляд авіалайнера.
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