Навіщо винищувачі США двічі підлітали до іранського авіалайнера

13:35 27 липень Київ, Україна

У США пояснили для чого американські винищувачі зблизилися з іранським авіалайнером. Зокрема, повідомляється, що два винищувачі, скорочуючи відстань з іранським авіабортом, залишалися на безпечній відстані в 1 тис. Метрів. Мета проведених маневрів полягала в необхідності переконатися, що іранський лайнер є пасажирським судном.

У четвер увечері два винищувачі ВС США впритул наблизилися до пасажирському літаку іранської авіакомпанії Mahan Air в небі над Сирією. Лайнер прямував до Лівану і успішно приземлився в аеропорту Бейрута. В результаті вимушених маневрів літака постраждали три пасажири, а також кілька членів екіпажу.