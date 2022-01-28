Навіщо директор ФСБ Росії регулярно літає в Мінськ

20:11 12 вересень Київ, Україна

З моменту переобрання Олександра Лукашенка на посаду президента Білорусі й до сьогоднішнього дня по всій території країни проходять протестні мітинги проти його кандидатури. Лукашенко стверджує, що всі західні країни втручаються в справи Білорусі та підтримують мітинги. Спираючись на цю інформацію, Путін заявляє привселюдно, що не потерпить втручання західних країн у справи Білорусі.

З усього видно, Білорусь є зоною інтересу Кремля, адже, попри вказівки для всього іншого світу, Путін охоче втручається в доленосні для сусідньої з Росією країною рішення.

Так, за даними системи Flight Radar, ЗМІ зафіксували регулярні перельоти приватного літака з Москви до Мінська. Борт Ту-214 під бортовим номером - Ra-64523, що належить кремлівському уряду, а саме директору ФСБ Олександру Бортникову, здійснював перельоти в Білорусь починаючи з 18 серпня. При цьому ні білоруська, ні російська влада не повідомляла про будь-який офіційний приліт державних осіб. Вірогідна мета прильоту також невідома.

Крім літака ФСБ, було зафіксовано ще 2 борти ТУ-134 АК, що вилетіли з Москви 12 серпня о 7:34 в Мінськ і повернулися 12 серпня о 22:43 назад в Москву. За офіційними даними, ці літаки призначені для урядових перевезень. Мета візиту цих двох бортів також невідома, проте через день після прильоту, 14 серпня, стало відомо про повернення в Росію раніше затриманих найманців з ПВК Вагнера у складі 32-ох людей.

Висновки напрошуються самі собою. Регулярні чартерні рейси урядових літаків під час всесвітньої пандемії в країну, де проходить революція і чинна влада щосили намагається залишитися біля керма, не можуть нести лише дипломатичний або розважальний характер.

Також насторожує той факт, що всі рейси ніде не враховано. Для чого така таємничість? Борт Ту-214 відомий як літак урядового зв'язку. Виходить, що поки народ відстоює свої права на демократію та свободи, лідери двох країн потай розробляють спецоперації, де акторів, що діють або відіграли свої ролі, переміщують чартерними рейсами Кремля.

Виходить, що Путін не збирався відстояти суверенітет вибору союзної для нього країни, а просто не хотів додаткових перешкод у ролі спостерігачів і миротворців з боку ЄС. Адже, що таке місія ОБСЄ, він прекрасно знає завдяки Донбасу.

Ось і виходить, що будь-яка дія та заява Кремля несе за собою підґрунтя таємниці або явної вигоди для Путіна, що в кінцевому підсумку обертається для сторони, куди спрямовані інтереси Кремля, цілковитим кошмаром у вигляді насильницького приєднання до РФ.