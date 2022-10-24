За заявами Путіна стоїть холодний розрахунок

21:04 21 жовтня Київ, Україна

Російські чиновники та пропагандисти повідомили багато причин поразки на сході України. Деякі почали згадувати про метафізичний вимір боротьби, що триває, тоді як інші заглиблюються в минуле Росії в пошуках рішень і нових ідей.

Все це відверте марення здається агонією кремлівської пропаганди. Однак у цьому новому явищі може бути щось більше, ніж здається на перший погляд. Наприкінці вересня під час підписання “договорів про приєднання” Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії Путін заявив, що “світ вступив у період корінної, революційної трансформації.. Щоб здійснити цю зміну, Росія бореться з диктатурою західних еліт та повною відмовою від західних цінностей.

Також 30 вересня російський актор та депутат Державної думи Дмитро Пєвцов опублікував відео, на якому він звертається до групи нещодавно мобілізованих москвичів із повідомленням про те, що в Україні вони збираються боротися проти “сил зла та темряви”. Він приголомшив усіх присутніх заявою про те, що російська армія, яку підтримує більшість людства, виступає проти “сатанинських сил об'єднаного Заходу, щоб гарантувати, що сім'я складатиметься з мами, тата та дітей”.

Однак ні Пєвцов, ні Путін не відрізнялися оригінальністю у своїх міркуваннях, оскільки їхні пояснення “цілей” війни проти України в основному складалися зі старих тем, вперше сказаних Кадировим, про те, що російські військові нині ведуть війну проти сонмів Антихриста, трансгендерів. та ЛГБТК-спільноти”. Ще більш дивним - але все-таки цілком відповідним апокаліптичному мисленню "ми не такі як вони", що все більше проникає в суспільну свідомість у Росії, - було оголошення актором Іваном Охлобистиним "священної війни" проти "Старого Світу керованого безумцями, збоченцями та сатаністами".

У його промові, яку Охлобистін виголосив під час святкування анексії на Червоній площі, чеченське вплив було більш вираженим і легко пізнаваним. “У мусульман є поняття джихаду. Це не просто бій на смерть з ворогом на полі бою, це, перш за все боротьба з гріхами у своєму серці”, - сказав зі сцени “православний священик” Охлобистін. Ці слова повторюють заяву муфтія Чечні Салаха Межієва одразу після повторного вторгнення Росії в Україну про те, що Кремль веде газву (або “священну війну”), щоб зупинити поширення західного “бруду”. Але під час вигуків Охлобистіна він, якось, почав кричати «Гойда». Вважається, що це маловідоме російське слово було бойовим кличем опричників, одягнених у чорні мантії каральних загонів царя Івана Грозного, чиєю основною функцією було "вимітати і гризти зраду" для государя.

На думку аналітиків, актор не міг вимовляти такі слова без узгодження. Усюди миготять сигнали про те, що у Кремлі все більше незадоволені військовою кампанією на Донбасі, і настрої ще більше затьмарилися після звільнення ЗСУ кількох ключових українських міст та вибухів на Кримському мосту. Призначення 9 жовтня генерала Сергія Суровікіна – відомого з чеченської та сирійської війни – командувачам усіх російських сил в Україні та удари, що продовжуються, по цивільних об'єктах, ймовірно, будуть лише першими кроками в низці заходів. 6 жовтня генерал-лейтенант у відставці Андрій Гурулєв, член комітету Держдуми з оборони та частий гість різних пропагандистських ток-шоу, у відповідь на нарікання маргіналу Соловйова про корупцію та неефективність вищого командного складу Росії заявив, що настав час повернути СМЕРШ, секретну організацію часів

Другої світової війни, створену Сталіним для боротьби зі зрадниками та шпигунами, що крушила ворога як усередині, так і зовні. Хоча раніше Путін і його підлеглі робили численні конфронтаційні заяви, цього разу вони звучать ще агресивніше, ніж раніше, відбиваючи, з одного боку, стрес, що зростає, викликаний невдачами в Україні, і зростаючий протест проти вищого військового керівництва Кремля, з іншого – зміцнення позицій, таких як Кадиров, Пригожин і, очевидно, Суровікін. «Проте, ця зміна риторики навряд чи означає відхід Путіна від раціонального мислення та суджень, як люблять думати деякі спостерігачі.

Навпаки, це більше вказує на зрушення в ідеологічній прихильності, поворот у бік більш консервативних та безкомпромісних сил та можливі зміни у майбутній політиці.. На практиці Путін може піддатися цьому зростаючому тиску і сколотити нову військову контррозвідку зі своїх численних органів безпеки, щоб мати справу конкретно з українською кампанією та реальними чи уявними зрадниками, які прагнуть її підірвати», — вважають українські політологи.