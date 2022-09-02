За межами рф зароджується форум «Пост-росія»

18:24 17 серпня Київ, Україна

У травні 2022 року пройшов «Форум вільних народів росії» у Польщі, а наприкінці липня повторно відбувся у Чехії. На останніх зборах було прийнято «Декларацію про деколонізацію росії». У цих заходах очно та віртуально взяли участь представники понад 30 регіонів рф, які переважно проживають за кордоном. Форум було організовано українськими, польськими та литовськими неурядовими організаціями для створення ще однієї сили у протистоянні путіну.

Необхідно наголосити, що ухвалення «Декларації про деколонізацію росії» - надзвичайно важлива подія, яка виводить російські протести проти війни в Україні на абсолютно новий рівень. Відомо, що лідери російської опозиції у вигнанні (Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський і прихильники Олексія Навального, який перебуває у тюрмі) активно виступають проти війни. Вони вважають, що достатньо змінити "кремлівського царя" . Але учасники форуму пішли ще далі: вони стверджували, що сам український конфлікт та політика імперського реваншизму кремля загалом стали можливими лише завдяки жорсткій централізації влади, коли путін на початку свого правління фактично скасував федералізм – політичний, економічний та культурний. Це зумовило повернення країни на імперський шлях. Учасники форуму рішуче виступали за деколонізацію росії і навіть запровадили термін "постросійський", аналог "пострадянського".

У пресрелізі форуму говорилося: “Ми виступаємо за перехід від авторитарної імперської держави до добровільної угоди вільних, незалежних та демократичних країн, здатних забезпечити гідний рівень життя власних громадян, а також стійкий мир у Євразії. Учасники форуму мають намір обговорити конкретні технології політичної трансформації постросійського простору, зокрема, його демілітаризацію з повною відмовою від ядерного арсеналу, що ніяк не сприяє економічному розвитку. А народи та регіони росії, навпаки, зацікавлені у сучасному розвитку, якого нас позбавляє імперська влада. Новим державам будуть потрібні мирні та добросусідські відносини з європейськими країнами та міжнародне визнання”.

Таке формулювання рішуче ламає поширені стереотипи про те, що у разі розпаду російської держави на її території розпочнеться “війна всіх проти всіх” і ядерна зброя стане некерованою. Фактично учасники форуму з різних регіонів висловилися за міжнародний контроль над ядерним арсеналом росії або, вірніше, того, що від нього залишиться, якщо їхній план реалізується. І різні групи не мають почуття взаємної ворожості.

Російські політики та пропаганда відреагували на форум із очікуваним обуренням. Але крім емоцій і теорій змови, висунуті контраргументи дуже промовисті. На думку анонімних авторів "RT", місія росіян - виступати в ролі "національних скреп". Це класична імперська доктрина, за якою не держава служить громадянам, а громадяни служать державі.

За словами віцеспікера Московської міської думи Андрія Медведєва, особливу небезпеку становлять вимоги регіонального самоврядування в Сибіру та Калінінграді.

Також після першого проведеного на Заході форуму «Вільних народів росії» російські пропагандисти почали поширювати наратив про “неможливість існування держави, якщо уряд у центрі впаде”.

«Це не так, – заявляють західні експерти. – Якщо звернути увагу на світову історію, то жодна імперія не збереглася до наших днів. Ті дії центральної влади кремля, які можна спостерігати упродовж усієї війни, демонструють у реальному часі, чому інститут централізованої влади сам себе руйнує».

На жаль, росіяни настільки звикли до імперіалізму чинної влади, який триває вже кілька століть, що навіть не можуть уявити, наскільки їхнє життя змінилося б після того, як країна знову повернулася б до федералізації. Яскравим прикладом тут можуть бути США. Життя в рф могло б стати таким самим. Однак учасники форуму, судячи з прийнятої декларації, вже не мають надій на демократизацію влади в кремлі, незалежно від того, хто займе місце путіна після його “відходу”. Вони твердо переконані в тому, що єдиним способом ліквідувати багатовікову загрозу, що походить від росії, можна лише надання незалежності поневоленим народам республік. Це означає фактичний поділ країни на безліч суверенних держав. Стратегію підтримують на Заході та, звичайно, в Україні. Робота у цьому напрямі вже розпочалася.