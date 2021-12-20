Південна Корея посилює оборонну здатність

З метою забезпечення захисту країни від військового вторгнення Південна Корея проводить ряд заходів, в числі яких будівництво сучасного авіаносця і розробка вітчизняних систем ПРО.

У Міноборони країни розповіли про плани з розробки власної тактичної системи ПРО, яка призначена для захисту ключових об'єктів інфраструктури від загроз, які подаються далекобійної артилерією КНДР. Цю інформацію можна знайти прес-релізі Міністерства національної оборони, що стосується планів розвитку збройних сил до 2025 року.

Система, схожа за своїми характеристиками з ізраїльської "Залізний купол", надійде на озброєння південнокорейських збройних сил в кінця 2020 або початку 2030 х років, зазначає відомство.

Міноборони також повідомило, що в 2021 році країна почне будівництво легкого авіаносця, а до 2025 року - виробництво власного винищувача п'ятого покоління KF-X, який поки знаходиться в стадії розробки. Південна Корея також приступить до розробки для нього керованих ракет класів "повітря - поверхня" і "повітря - корабель" дальнього радіусу дії.

Відзначається також, що країна має намір створити власну ракету-носій для доставки на орбіту невеликих супутників. Відзначається, що до 2025 року Південна Корея матиме кілька розвідувальних космічних апаратів, які дозволять в реальному часі вести цілодобовий моніторинг ситуації на півострові. Планується також створити власні безпілотні літаки-розвідники.