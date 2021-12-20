Японія візьме участь в програмі NASA з освоєння Місяця

Як повідомила сьогодні, 11 липня, газета Nikkei , уряд Японії підписало декларацію про співпрацю з Національним управлінням США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) в проекті освоєння Місяця.

Декларація, зокрема, має на увазі участь Японії в створенні навколомісячної станції Gateway і передбачає висадку на супутнику Землі до 2024 року.

Нагадаємо, в травні NASA представило Угоди Артеміди - угода про принципи освоєння Місяця.

Навесні минулого року агентство повідомило підготовці програми освоєння Місяця під назвою Artemis.

Вона буде складатися з трьох етапів: перший - непілотований політ встановленого на важкої ракети Space Launch System корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю, цей етап запланований на другу половину 2020 року. Другий етап - обліт супутника Землі з екіпажем на борту, він намічений на 2022 рік. На третьому етапі планується здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році.

У свою чергу, Роскосмос планує здійснити висадку космонавтів на Місяць після 2028 року.