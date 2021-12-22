Ян Марсалек, провернув велику аферу в компанії Wirecard, ховається в Москві?

За деякими даними, ховається від правосуддя менеджер однієї з великих компаній в області фінансових послуг і інтернет-технологій, може перебувати на території Росії.

Інтерпол розшукує екс-менеджера Wirecard Яна Марсалека, який за допомогою шахрайських дій привернув в одну з німецьких компаній великі інвестиції, а після банкрутства організації зник. Передбачається, що він в даний час знаходиться на території РФ.

Марсалек підозрюється в тому, що разом з іншим менеджером штучно "завищив балансовий підсумок і обсяг обороту Wirecard AG, щоб зробити привабливішими компанію для інвесторів і клієнтів"

Нагадаємо! Німецька компанія Wirecard AG - глобальний постачальник інтернет-технологій і фінансових послуг, одна з найбільших систем електронних платіжних сервісів. Раніше Wirecard сама була змушена допустити "з високою часткою ймовірності" брак 1,9 млрд євро на рахунках компанії, виявлену в результаті аудиторської перевірки фірмою Ernst & Young. Глава компанії Маркус Браун пішов у відставку і незабаром після цього був затриманий правоохоронними органами за підозрою у фінансових махінаціях. Наглядова рада Wirecard також звільнив члена ради директорів Яна Марсалека (Jan Marsalek).

Інтерпол і Федеральне відомство з кримінальних справ ФРН (БКА) оголосили в міжнародний розшук колишнього члена ради директорів опинилася в центрі скандалу з ринковими махінаціями німецької компанії Wirecard ( "Уайркард") Яна Марсалека. Його фото опубліковано на сайті міжнародної поліцейської організації.

У поширеному в середу повідомленні БКА відзначається, що Марсалек підозрюється в тому, що "найпізніше в 2015 році" разом з іншим менеджером Wirecard штучно "завищив балансовий підсумок і обсяг обороту Wirecard AG, щоб зробити привабливішими компанію для інвесторів і клієнтів".

За даними слідства, через це банки Німеччини, Японії та інші інвестори вклали свої кошти в фірму. Йдеться "про гроші в розмірі приблизно € 3,2 млрд", йдеться в повідомленні БКА. У відомстві зазначили, що в зв'язку з банкрутством компанії вони, "швидше за все, здебільшого втрачені".

втеча Марсалека

Раніше стверджувалося, що Марсалек, який вважається ключовою фігурою в шахрайській схемі, знаходиться в одному з приватних будинків під Москвою нібито під наглядом російських спецслужб. Говорилося і про те, що перед своєю втечею в Росію колишній топ-менеджер перевів в РФ з Дубая значні суми в біткойнов.

Журнал "Шпігель" повідомляв, що нібито Марсалек з 2010 року часто відвідував РФ і що ним цікавилися в ФСБ Росії. За версією журналу, екс-член ради директорів Wirecard нібито міг співпрацювати з російськими спецслужбами або навіть працювати на них. Видання при цьому не привело будь-яких конкретних доказів своїх слів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 20 липня заявив, що Кремль не в курсі історії з колишнім топ-менеджером німецької компанії.

Про скандал навколо Wirecard

Скандал навколо німецького оператора електронних платежів Wirecard розгорівся в середині червня. За підсумками аудиту з'ясувалося, що на рахунках компанії відсутні € 1,9 млрд, які до цього вказувалися в фінансових звітах як актив. Після цього стало відомо, що глава Wirecard Маркус Браун йде у відставку. Оператор платежів до сих пір офіційно не пояснив відсутність коштів.

Прокуратура в ФРН вважає, що цієї суми з самого початку не існувало, а в звітності її вказували для того, щоб ввести в оману вкладників. Браун, який проживає у Відні, звинувачується в спробі "представити інвесторам і клієнтам свою компанію міцнішою з точки зору фінансів". Він був затриманий. Марсалек зник відразу після того, як розгорівся скандал.