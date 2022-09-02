Ядерна стратегія росії: що розповіли експерти про дії кремля

11:32 25 серпня Київ, Україна



«Світ перестав реагувати на слова російських пропагандистів про завдання ядерних ударів по країнах НАТО та Україні. Тому, для підтримки паніки, росія почала використовувати Запорізьку атомну електростанцію як об'єкт провокацій та засіб маніпулювання», - упевнені політологи.



Путін та його оточення продовжують усіляко говорити про ядерну катастрофу, вважаючи, що можуть залякати Захід та змусити його припинити підтримку України. «На сьогодні головною темою ядерного шантажу залишається загроза катастрофи на Запорізькій АЕС через обстріл російською армією. Після захоплення станції у кремлі відкинули неодноразові міжнародні вимоги іноземних урядів залишити реактор та передати його під міжнародний нагляд. Небажання росії зробити це породило підозри про те, що агресор намагається звинуватити Україну в завданні удару по електростанції, в результаті якого відбудеться міжнародна техногенна катастрофа», - вважають аналітики. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ядерні загрози та шантаж були невіддільною частиною загальної стратегії кремля, заявили аналітики, коментуючи дії кремля.«Світ перестав реагувати на слова російських пропагандистів про завдання ядерних ударів по країнах НАТО та Україні. Тому, для підтримки паніки, росія почала використовувати Запорізьку атомну електростанцію як об'єкт провокацій та засіб маніпулювання», - упевнені політологи.Путін та його оточення продовжують усіляко говорити про ядерну катастрофу, вважаючи, що можуть залякати Захід та змусити його припинити підтримку України. «На сьогодні головною темою ядерного шантажу залишається загроза катастрофи на Запорізькій АЕС через обстріл російською армією. Після захоплення станції у кремлі відкинули неодноразові міжнародні вимоги іноземних урядів залишити реактор та передати його під міжнародний нагляд. Небажання росії зробити це породило підозри про те, що агресор намагається звинуватити Україну в завданні удару по електростанції, в результаті якого відбудеться міжнародна техногенна катастрофа», - вважають аналітики.

Кремль заблокував інспекції на запит США відповідно до нового договору про скорочення стратегічного наступального озброєння (СНО). Своє рішення російська влада пояснила тим, що “санкції та пандемія завадили російським інспекторам виконувати свої обов'язки відповідно до договору”.



«Це рішення відображає не лише розчарування та образу кремля на США, але також є ще однією спробою створити загрозу неконтрольованої ядерної зброї та потенційного ядерного удару або по Україні, або по Заходу, - заявляють політологи. Вони також перерахували причини, які спонукали росію до застосування ядерного шантажу.



«По-перше, путінська росія, що мало чим відрізняється від мафії, рясніє культурою залякування. У кремлі вважають, що залякування Європи від підтримки України врешті-решт призведе до досягнення ключової стратегічної мети – розколу західного альянсу. Агресор схильний до того, що Європа слабка та корумпована, а тому її вдасться розвалити шантажем. По-друге, ядерні та інші загрози служать цілям окупантів зі стримування підтримки України з боку США. Зрештою, пропагандисти регулярно вдаються до ядерного залякування, щоб зміцнити становище путіна серед росіян. Принаймні з радянських часів кремль регулярно робив це, щоб приховати свою неповноцінність у звичайних і навіть ядерних озброєннях, особливо за правління Микити Хрущова», - кажуть політологи.

Ядерні загрози і хвастощі, на їхню думку, відображають культуру і систематичну брехню, яка пронизує російську політику, і прагнення справити враження на іноземців фасадом всемогутньої росії, що сягає царських часів.

«Нещодавні ядерні загрози дієві лише в російському політичному середовищі. Вони дозволяють окремим політикам та державі здаватися сильними та жорсткими перед своїм народом. На інших фронтах це працює. Європа продовжує відправляти зброю Києву, незважаючи на спроби росії поширити міф про припинення надання військової допомоги Заходу. Кремлю не вдається розколоти західний союз. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, у членів ЄС, країн НАТО, так званого колективного Заходу виникають суперечки, проте вони їх вирішують і приходять до єдиної думки. Крім того, у відповідь на провокації навколо Запорізької АЕС країни НАТО заявили, що вдадуться до 5-ї статті свого статуту і введуть війська в Україну, якщо відбудеться вибух на станції. Звертаючи увагу на те, як США жорстко відреагували на ультиматум Китаю щодо візиту Пелосі до Тайваню, у це неможливо не повірити», - заявляють політологи, які не назвали своїх імен.

Безумовно, ядерні погрози росії продовжаться, адже далі підвищувати ставки вже нема куди, а путін вірить у те, що його план працює. Тим не менш, це лише слова і крім росіян, вони не на кого не діють.