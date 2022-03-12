Взаємодія США та Канади в галузі ядерної безпеки

Вчора, 16 жовтня, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики США заявило про те, що представниками США та Канади було підписано договір, спрямований на плідну співпрацю в галузі ядерної безпеки. Хоча даний меморандум розрахований на п'ять років, Міненерго США висловило надію на подальше продовження співпраці з канадськими фахівцями.

Угода, підписана між Міненерго США і компанією Atomic Energy of Canada Limited (AECL), передбачає обмін знаннями та інформацією, включаючи перехресне навчання, семінари, а також співробітництво в галузі наукових досліджень і розробок.

Відзначається, що "угода ще більше зміцнює міцні відносини і прихильність до просування взаємних цілей і пріоритетів в області ядерного нерозповсюдження".

В американському відомстві підкреслили, що така співпраця особливо важлива в період пандемії, коли особисті зустрічі і заходи не можуть проходити в повноцінному форматі.

Канадська AECL є державною корпорацією, що займається науковими дослідженнями в області ядерних технологій. Корпорацією створений ядерний реактор CANDU, який використовується на АЕС, побудованих в Індії, Південній Кореї, Аргентині, Румунії та Китаї.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш заявив, що низький темп прогресу в досягненні повного знищення ядерної зброї піддає світ небезпеці.