Чи виведе Росія війська з Придністров'я

15:53 31 липень Київ, Україна

Ннекоторие політичні експерти України вважають, що Росія являє приховану загрозу, своєю присутністю в Придністров'ї. Піднімається питання про те, чому РФ, незважаючи на взяті зобов'язання, до сих пір не вивела війська з самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР).

В Україні цей контингент вважають потенційною загрозою в разі нового витка агресії Кремля в Східній Європі. Весь цей час Росії нагадують, що вона взяла на себе зобов'язання вивести своїх військових, але марно.

Тридцятирічний конфлікт навколо Придністров'я в Республіці Молдова прийнято вважати замороженим. Життя в «ПМР» давно і вміло замаскована під реальність, в якій не остання роль відведена оперативній групі російських військ. Військові в «ПМР» - осколки 14 гвардійської армії СРСР, яка дислокувалася в регіоні, де зараз проходить україно-молдовський кордон.
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу
Особливо актуальною ця проблема стала після початку війни на Донбасі. Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном необхідність виведення російських військ, що знаходяться на території «ПМР». А також питання утилізації боєприпасів на складі в селі Ковбасна, який вважається одним з найбільших арсеналів в Східній Європі.

місія нездійсненна

Невизнана республіка «ПМР» утворилася під час розпаду СРСР в 1991 році. Однією з причин придністровського конфлікту був мовне питання - повернення румунської мови на латинську графіку після кириличних перетворень, які діяли за часів СРСР. Озброєна фаза конфлікту завершилася в 1992 році, після чого були введені миротворчі сили РФ.

Переговорний процес щодо врегулювання конфлікту проходить в форматі "5 + 2". До складу переговорної групи входять Молдова і Придністров'я, як сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ як гарантів, а також ЄС і США як спостерігачі.
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу

«У цьому питанні позиції України і Молдови повністю збігаються. Росія повинна виконати зобов'язання, взяті на саміті ОБСЄ в 1999 році, і вивести свої війська з Придністров'я. Ми не бачимо необхідності в продовженні нинішнього військового миротворчого формату на Дністрі. Ми вважаємо, що він може бути трансформований в громадянську поліцейську місію під егідою, наприклад, ОБСЄ », - повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
 
Хто саме і в якому форматі з боку Молдови озвучив необхідність російських миротворчих сил з Придністров'я Бондар не пояснив. Він також не повідомив про те, яку позицію в цьому питанні займає самопроголошена республіка.

Боднар також підкреслив, що боєприпаси на військових артилерійських складах в Ковбасної, які були створені в 1940-х роках, повинні бути утилізовані з залученням механізму міжнародного контролю.

Виведення російських миротворців ускладнюється ще й тією обставиною, що практично весь особовий склад миротворчих військ - громадяни ПМР.
 
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу
Про це розповів начальник Оперативної групи російських військ (ОГРВ) Дмитро Зеленков. За його словами, більше 90% особового складу ОГРВ в ПМР становлять громадяни Придністров'я, які мають подвійне громадянство, що не заборонено і західним законодавством.
 
«Більше 90% - це придністровці, громадяни Російської Федерації. У нас тільки офіцерський склад - військовослужбовці, які прибули на комплектування з Росії. В іншому це місцеві хлопці. »
 
Що думає експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння

Експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Ігор Федик зазначив, що така ситуація створює ризики для України на південному фланзі, тому питання має постійно залишатися на порядку.
 
«Російський контингент в Україні створює ризики для національної безпеки України. З огляду на російську агресію на сході України, присутність російських військ на кордоні з Одеською областю створює додаткові ризики. Нам потрібно їх мінімізувати », - сказав Федик.
 
За його словами, головна проблема полягає в тому, що в цьому не зацікавлена Росія. «Тому я б сказав, теоретично - це малоймовірно в найближчому майбутньому. Це ж стосується і утилізації боєприпасів в Ковбасної », - уклав експерт.

Остання ставка

Директор Центру досліджень проблем національної безпеки «Острозької академії» Тарас Жовтенко вважає, що питання виведення контингенту РФ з Придністров'я піднято вчасно, так як в Кремлі зараз зайняті більш глобальними проблемами.

Експерт зазначив, що зовнішня політика РФ сьогодні змінює форми через те, що в ряді країн регіону проходять вибори. Тому Москва зацікавлена використовувати ситуацію в свої інтересах, демонструючи поступки. У всякому разі, шанси потрапити на «вікно можливостей» значно вище.
 
«Росіяни намагаються використовувати це в своїх інтересах, вдаючи, що йдуть на певні поступки щодо врегулювання. Це орієнтоване на створення загального фону по регіону і розрахована як на внутрішнього споживача, так і на західну аудиторію і США. До того ж наближаються і вибори в США, тому Росія активізує діяльність спецслужб, при цьому послаблюючи діяльність військових. Тобто це - своєрідна маскування під час політичних змін », - сказав Жовтенко.
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу
 
У той же час молдавський політолог і доктор історичних наук Руслан Шевченко впевнений, що сьогоднішні ризики полягають не в присутності військових, а в новій «багатоходівці», розробленої в кремлівських кабінетах. Ідея Москви полягає в тому, вважає історик, щоб всю «брудну роботу» за визнанням «ПМР» зробити руками Кишинева. Після цього технологія може піти, як то кажуть, «на експорт», - в Україні.
 
За його словами, зміщення акцентів відбулося через те, що особливо вплинути на євроінтеграцію Молдови (втім, як і України) вже не вдасться, але «хороші відкупні отримати ще можна». Напруження в Молдові посилюється і тим, що восени цього року в країні пройдуть вибори президента.
 
Чому російські війська не йдуть з Придністров'я
 
Чинний глава держави Ігор Додон, він же лідер проросійської Партії соціалістів, буде боротися за другий термін. Незважаючи на те що опозиція в Молдові роздроблена на дрібні і ворогуючі табори, ставки залишаються високими.
 
Придністров'я в цьому сенсі виступає, фактично, трафаретом і відпрацьованим механізмом впливу на внутрішню порядку, впевнений експерт. За його словами, такий шантаж мало вплинув на курс євроінтеграції, саме тому риторика кремлівських сателітів стала жорсткішою.
 
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу
 
Якщо раніше проросійські сили в Молдові виступали за федералізацію країни, то сьогодні вони просувають іншу концепцію. Ідея в тому, щоб Тирасполь отримав незалежність безпосередньо від кишинівських адміністрацій, тоді і у стурбованого світової спільноти інших варіантів, як визнати «молоду республіку» - не залишиться.
 
«Москва хоче не просто особливого статусу, вони хочуть зрівнювання статусу Тирасполя і Кишинева, після чого Тирасполь оголосить, що молдовська влада щось порушують і вийде з цієї, так званої конфедерації, проголосивши незалежність, з якою погодиться весь світ - молдавани ж погодилися. Ось той капкан, в який нас затягує Москва. Саме тому ніякого виведення військ з Придністров'я не планується », - сказав Шевченко.
Фото: Некоторые политические эксперты склонны видеть в российских войсках, дислоцирующихся в Приднестровье скрытую угрозу
Президент Молдови Ігор Додон після приходу до влади в 2016 році в першу чергу зустрівся з лідером невизнаної республіки Придністров'я Вадимом Красносельський. Раніше він був прихильником ідеї федералізації Молдови. Але вже в червні цього року Додон заявив, що провести федералізацію вже неможливо.
 
«У нас тут примітивне уявлення, що Росія повинна визнати Придністров'я. Вони не збираються цього робити. Вони хочуть, щоб ми це зробили. Точно так само і в Україні. Це - ціна. Молдову змушують визнати Придністров'я рівноправній собі стороною. Поки ми не погоджуємося. В Україні буде той же сценарій. Не думайте там у себе, що вони будуть визнавати цих сепаратистів. Їм це не потрібно, їм потрібно, щоб це за них зробив Київ », - уклав експерт.