Чи виведе Росія війська з Придністров'я

15:53 31 липень Київ, Україна

Ннекоторие політичні експерти України вважають, що Росія являє приховану загрозу, своєю присутністю в Придністров'ї. Піднімається питання про те, чому РФ, незважаючи на взяті зобов'язання, до сих пір не вивела війська з самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР).



В Україні цей контингент вважають потенційною загрозою в разі нового витка агресії Кремля в Східній Європі. Весь цей час Росії нагадують, що вона взяла на себе зобов'язання вивести своїх військових, але марно.



Тридцятирічний конфлікт навколо Придністров'я в Республіці Молдова прийнято вважати замороженим. Життя в «ПМР» давно і вміло замаскована під реальність, в якій не остання роль відведена оперативній групі російських військ. Військові в «ПМР» - осколки 14 гвардійської армії СРСР, яка дислокувалася в регіоні, де зараз проходить україно-молдовський кордон.

Особливо актуальною ця проблема стала після початку війни на Донбасі. Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном необхідність виведення російських військ, що знаходяться на території «ПМР». А також питання утилізації боєприпасів на складі в селі Ковбасна, який вважається одним з найбільших арсеналів в Східній Європі.



місія нездійсненна



Невизнана республіка «ПМР» утворилася під час розпаду СРСР в 1991 році. Однією з причин придністровського конфлікту був мовне питання - повернення румунської мови на латинську графіку після кириличних перетворень, які діяли за часів СРСР. Озброєна фаза конфлікту завершилася в 1992 році, після чого були введені миротворчі сили РФ.



Переговорний процес щодо врегулювання конфлікту проходить в форматі "5 + 2". До складу переговорної групи входять Молдова і Придністров'я, як сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ як гарантів, а також ЄС і США як спостерігачі.



«У цьому питанні позиції України і Молдови повністю збігаються. Росія повинна виконати зобов'язання, взяті на саміті ОБСЄ в 1999 році, і вивести свої війська з Придністров'я. Ми не бачимо необхідності в продовженні нинішнього військового миротворчого формату на Дністрі. Ми вважаємо, що він може бути трансформований в громадянську поліцейську місію під егідою, наприклад, ОБСЄ », - повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Хто саме і в якому форматі з боку Молдови озвучив необхідність російських миротворчих сил з Придністров'я Бондар не пояснив. Він також не повідомив про те, яку позицію в цьому питанні займає самопроголошена республіка.



Боднар також підкреслив, що боєприпаси на військових артилерійських складах в Ковбасної, які були створені в 1940-х роках, повинні бути утилізовані з залученням механізму міжнародного контролю.



Виведення російських миротворців ускладнюється ще й тією обставиною, що практично весь особовий склад миротворчих військ - громадяни ПМР.

Про це розповів начальник Оперативної групи російських військ (ОГРВ) Дмитро Зеленков. За його словами, більше 90% особового складу ОГРВ в ПМР становлять громадяни Придністров'я, які мають подвійне громадянство, що не заборонено і західним законодавством.

«Більше 90% - це придністровці, громадяни Російської Федерації. У нас тільки офіцерський склад - військовослужбовці, які прибули на комплектування з Росії. В іншому це місцеві хлопці. »

Що думає експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння



Експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Ігор Федик зазначив, що така ситуація створює ризики для України на південному фланзі, тому питання має постійно залишатися на порядку.

«Російський контингент в Україні створює ризики для національної безпеки України. З огляду на російську агресію на сході України, присутність російських військ на кордоні з Одеською областю створює додаткові ризики. Нам потрібно їх мінімізувати », - сказав Федик.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що в цьому не зацікавлена Росія. «Тому я б сказав, теоретично - це малоймовірно в найближчому майбутньому. Це ж стосується і утилізації боєприпасів в Ковбасної », - уклав експерт.



Остання ставка



Директор Центру досліджень проблем національної безпеки «Острозької академії» Тарас Жовтенко вважає, що питання виведення контингенту РФ з Придністров'я піднято вчасно, так як в Кремлі зараз зайняті більш глобальними проблемами.



Експерт зазначив, що зовнішня політика РФ сьогодні змінює форми через те, що в ряді країн регіону проходять вибори. Тому Москва зацікавлена використовувати ситуацію в свої інтересах, демонструючи поступки. У всякому разі, шанси потрапити на «вікно можливостей» значно вище.

«Росіяни намагаються використовувати це в своїх інтересах, вдаючи, що йдуть на певні поступки щодо врегулювання. Це орієнтоване на створення загального фону по регіону і розрахована як на внутрішнього споживача, так і на західну аудиторію і США. До того ж наближаються і вибори в США, тому Росія активізує діяльність спецслужб, при цьому послаблюючи діяльність військових. Тобто це - своєрідна маскування під час політичних змін », - сказав Жовтенко.

У той же час молдавський політолог і доктор історичних наук Руслан Шевченко впевнений, що сьогоднішні ризики полягають не в присутності військових, а в новій «багатоходівці», розробленої в кремлівських кабінетах. Ідея Москви полягає в тому, вважає історик, щоб всю «брудну роботу» за визнанням «ПМР» зробити руками Кишинева. Після цього технологія може піти, як то кажуть, «на експорт», - в Україні.

За його словами, зміщення акцентів відбулося через те, що особливо вплинути на євроінтеграцію Молдови (втім, як і України) вже не вдасться, але «хороші відкупні отримати ще можна». Напруження в Молдові посилюється і тим, що восени цього року в країні пройдуть вибори президента.

Чому російські війська не йдуть з Придністров'я

Чинний глава держави Ігор Додон, він же лідер проросійської Партії соціалістів, буде боротися за другий термін. Незважаючи на те що опозиція в Молдові роздроблена на дрібні і ворогуючі табори, ставки залишаються високими.

Придністров'я в цьому сенсі виступає, фактично, трафаретом і відпрацьованим механізмом впливу на внутрішню порядку, впевнений експерт. За його словами, такий шантаж мало вплинув на курс євроінтеграції, саме тому риторика кремлівських сателітів стала жорсткішою.

Якщо раніше проросійські сили в Молдові виступали за федералізацію країни, то сьогодні вони просувають іншу концепцію. Ідея в тому, щоб Тирасполь отримав незалежність безпосередньо від кишинівських адміністрацій, тоді і у стурбованого світової спільноти інших варіантів, як визнати «молоду республіку» - не залишиться.

«Москва хоче не просто особливого статусу, вони хочуть зрівнювання статусу Тирасполя і Кишинева, після чого Тирасполь оголосить, що молдовська влада щось порушують і вийде з цієї, так званої конфедерації, проголосивши незалежність, з якою погодиться весь світ - молдавани ж погодилися. Ось той капкан, в який нас затягує Москва. Саме тому ніякого виведення військ з Придністров'я не планується », - сказав Шевченко.

Президент Молдови Ігор Додон після приходу до влади в 2016 році в першу чергу зустрівся з лідером невизнаної республіки Придністров'я Вадимом Красносельський. Раніше він був прихильником ідеї федералізації Молдови. Але вже в червні цього року Додон заявив, що провести федералізацію вже неможливо.