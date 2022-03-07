Витівки Лукашенка призводять до ізоляції Білорусі

19:05 07 червень Київ, Україна

Примусова посадка літака в Мінську... Визнання Криму російським... Намір припинити поставки в Україну бензину А-95... Рішення запросити в Білорусь слідчих з т.зв. «ЛНР» для допиту засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича... Яке ще недалекоглядне рішення прийме Лукашенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що «Україна не хоче починати політичну чи економічну війну з Білоруссю, але влада РБ сама провокує конфлікти», а Україна має достатньо інструментів, щоб «зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче».

Наприклад, якщо говорити про намір Білорусі припинити поставки в Україну бензину А-95, то необхідно відзначити, що Україна є одним з основних покупців цієї марки палива у Білорусі, а пошук нового постачальника призведе до колосальних фінансових втрат. Більш того, Україна - єдина країна, з якою у Білорусі позитивне сальдо (тобто Білорусь в Україну продає більше, ніж купує). Навіть поверхневий аналіз двостороннього економічного співробітництва свідчить про те, що припинення торгівлі з Білоруссю для України, яка має вільний доступ до західних ринків, призведе лише до тимчасових труднощів, а для Білорусі - до глибокої економічної кризи.

Віддаляючись і відгороджуючись від Заходу, а також з урахуванням «недалекоглядних» дій Лукашенка, Білорусь може зіткнутися з «кримським сценарієм» окупації, адже все йде до того, що Путін почне рятувати росіян від тирана і диктатора Лукашенка, що давно вже навіюється російськими ЗМІ.