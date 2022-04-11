Вибори в США: навіщо Кремль поширює фейки про «мертві душі»

20:11 13 листопада Київ, Україна

Росія продовжує свою дезінформаційну діяльність, цього разу спецслужби розкручують теорію про "мертві душі", які нібито брали участь в президентських виборах в США

Операція спрямована на підрив легітимності голосування, а також на дискредитацію американської демократії в очах росіян і дестабілізацію американського суспільства.



Про це заявив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.



Російські спецслужби проводять операцію з дезінформації про так звані «мертві душі», тих, хто проголосував на президентських виборах в США. Державне ТБ РФ без будь-яких підстав заявляє, що у виборах нібито взяли участь 1,8 мільйона загиблих виборців, і що вибори нібито сфальсифіковані. Операція спрямована як на внутрішню аудиторію в Росії, так і на громадян США.

Наратив, який поширюють для росіян, говорить, що в США «немає демократії», та тільки в Росії, за їхніми словами, все добре. На міжнародному рівні залучені різні світові ЗМІ та соціальні мережі, використовується класична методологія ще з часів КДБ СРСР. Наратив про фальсифікації спрямований на делегітимізацію виборів в очах частини американського суспільства, яка вірить в теорії змов та інші подібні речі.



Метою даної спеціальної операції, як і безлічі інших російських операцій в США, є зіштовхування між собою різних верств американського суспільства, внутрішня дестабілізація і як наслідок - послаблення США. На жаль, подібні речі сьогодні активно підхоплюють користувачі соціальних мереж, і цим користуються російські фахівці.