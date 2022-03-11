Вибори мера Києва: яким темам присвячені передвиборчі програми кандидатів

20:51 15 жовтень Київ, Україна

На крісло мера Києва претендують 20 кандидатів, і тільки 8 з них оприлюднили свої передвиборчі програми. Ми проаналізували, яким темам присвячені обіцянки політиків.





Якщо кандидати в нардепи або президенти зобов'язані подавати в ЦВК свої передвиборчі програми, то у мерів є поступка - вони можуть оприлюднити свої програми добровільно. Або взагалі їх не мати. З іншого боку, коли мова йде про управління великим мегаполісом, то людині, яка збирається в мери великого міста, слід було б сформулювати основні напрямки діяльності на посаді міського голови.

Серед тих, у кого немає передвиборчих програм, виявився і чинний мер Києва Віталій Кличко, який в минулий раз подавав програму і ми аналізували, наскільки йому вдалося виконати свої передвиборчі обіцянки.



Крім Віталія Кличка не подавали програм Борислав Береза, Діана Гранцева, Сергій Гусовський, Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Олександр Омельченко, Олександр Попов, Ігор Смешко, Микола Томенко, Олена Філонова, Єгор Фірсов.



Оприлюднили свої програми тільки 8 кандидатів на посаду міського голови Києва - Ірина Верещук, Максим Гольдарб, Сергій Притула, Віктор Петрук, Олексій Кучеренко, Андрій Пальчевський.



Ми проаналізували програми всіх шести кандидатів і розбили їхні обіцянки на теми: спорт, медицина, соцполітика, розвиток економіки/бізнесу, розвиток інфраструктури, безпека життя, ЖКГ, культура, бюджет міста, місцеве самоврядування, екологія та земельні ресурси, освіта, IТ послуги.



Абсолютно по всіх згаданих темах є обіцянки в програмах Притули і Шахова. Подібна ситуація з програмою Верещук: кандидатка дала обіцянки по всіх темах, крім освіти.



Всі кандидати, у яких є програми, крім Гольдарба і Поживанова, дали обіцянки щодо спорту. Про розвиток економіки і бізнесу кажуть всі кандидати, крім Пальчевського, який також не дав жодної обіцянки щодо культури, бюджету міста, безпеки життя і органів місцевого самоврядування.