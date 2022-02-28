Вибори 2020. Брудні технології

19:33 05 жовтень Київ, Україна

До початку місцевих виборів залишилося менше як місяць. Через пандемію коронавірусу кандидати не мають можливості провести агітацію наживо і все частіше звертаються до своїх виборців через соціальні мережі. Але все ж старі технології впливу на вибір виборців не втратили своєї популярності.



Приклади використання "брудних" технологій в поточній виборчій кампанії.

Клони



Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 28 осіб, в тому числі двох з прізвищем Зеленський, п'ятьох з прізвищем Філімонов і одного з прізвищем Саакашвілі. Тобто проти кандидата від Слуги народу, коміка Володимира Зеленського, зареєстрували відразу п'ять однопрізвищників.



Водночас ТВК відмовила в реєстрації кандидатові-однопрізвищнику нинішнього мера Одеси Богдану Трухановому.



У підсумку, Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію однопрізвищників Зеленського, Філімонова та Саакашвілі.



На думку ЦВК йдеться про "свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їхньої волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян".



Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 28 осіб, в тому числі двох з прізвищем Зеленський, п'ятьох з прізвищем Філімонов і одного з прізвищем Саакашвілі. Тобто проти кандидата від Слуги народу, коміка Володимира Зеленського, зареєстрували відразу п'ять однопрізвищників.Водночас ТВК відмовила в реєстрації кандидатові-однопрізвищнику нинішнього мера Одеси Богдану Трухановому.У підсумку, Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію однопрізвищників Зеленського, Філімонова та Саакашвілі.На думку ЦВК йдеться про "свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їхньої волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян".



Під час цієї кампанії також вже відомо про декількох клонів чинного мера Дніпра Бориса Філатова, а також градоначальника Ужгорода - Богдана Андріїва.



В Умані взагалі до виборів допустили двох тезок теперішнього мера Олександра Цебрія. Обидва змінили свої імена влітку цього року. Але самому Цебрію територіальний виборчком відмовив у реєстрації через неточності в документах. Втрутитися знову довелося Центрвиборчкому, який зобов'язав зареєструвати чинного мера кандидатом.



Навіщо це потрібно



За словами експертів, потенційно наявність клону популярного кандидата може спотворити результат в межах 1,5 до 3%.



Так, на виборах в Раду 2019 року ця технологія позбавила мандатів шістьох кандидатів від Слуги народу, підрахували в соціальній мережі ОПОРА. Тоді масово копіювали не лише прізвища кандидатів, а й назву бренду. У біографії псевдокандидатів вказували місцем роботи ПП, благодійний фонд "Слуга народу" або членство в громадській організації з такою ж назвою.



Технологія розрахована на виборців старшого віку і тих, хто не досконально знайомий з біографією кандидата, за якого голосує.



У Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за підкуп кандидата. Але немає чітко визначеного покарання для кандидата, який отримав гроші за фейкове балотування.



Підкуп



Нікуди не подівся і традиційний український підкуп. Але тепер замість гречки дедалі популярнішими стають набори з медичних масок і антисептиків.



Одна з партій в Ужгороді, піклуючись про здоров'я своїх виборців, пропонувала безкоштовну консультацію в приватній клініці, пов'язаній з їхнім же кандидатом.



У літній період політики роздавали ранці з канцелярським приладдям для дітей та продовольчі пайки.



У місті Кремінна Луганської області поліціянти виявили схему підкупу виборців за допомогою продуктових наборів.



А що поліція?



За даними МВС, уже розпочато 134 кримінальні провадження, пов'язані з місцевими виборами. І близько 20% з них стосуються підкупу. Всього від початку кампанії Нацполіція зареєструвала 1644 повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.