Другий тур виборів в Молдові

18:28 16 листопада Київ, Україна

Росія часто втручається у внутрішні справи інших країн, часто пропонуючи свою «допомогу» під час виборів, з метою посилення свого впливу в регіоні, дестабілізації ситуації або досягнення інших геополітичних цілей.

Наслідки подібної «допомоги» - натовпи протестувальників, які висловлюють невдоволення результатами голосування, як, наприклад, в Білорусі та Киргизстані.