Другий тур виборів в Молдові

Росія часто втручається у внутрішні справи інших країн, часто пропонуючи свою «допомогу» під час виборів, з метою посилення свого впливу в регіоні, дестабілізації ситуації або досягнення інших геополітичних цілей.
Наслідки подібної «допомоги» - натовпи протестувальників, які висловлюють невдоволення результатами голосування, як, наприклад, в Білорусі та Киргизстані.
15 листопада відбудеться 2 тур президентських виборів в Молдові. Звиклий до «слухняного» і контрольованого російськими спецслужбами Ігоря Додона, Кремль несподівано програв в першому турі і має примарні перспективи в другому.
Колосальні фінансові та інформаційні вливання в підтримку І. Додона, фактично пряме втручання в передвиборчий процес шляхом проведення пропагандистських акцій в столиці і регіонах Молдови, а також максимальне посилення позицій місцевих проросійських сил не змогли забезпечити перемогу проросійському кандидатові в першому турі президентських виборів.
Більш того, поширення інформації, що дискредитує проєвропейських і прорумунських кандидатів, зокрема, лідера партії «Дія і солідарність» Маю Санду, не змогло підірвати високий рейтинг проєвропейського кандидата.
Небезпека ситуації, що склалася, полягає в тому, що незалежно від результатів виборів, Молдову може очікувати масштабний протест проросійської «п'ятої колони».
На території Молдови активізована мережа російських агентів впливу, які проводять діяльність, що представляє загрозу суверенітету Молдови.
Наприклад, «білоруський сценарій» може бути реалізований, коли «корумпована і слабка влада» Ігоря Додона буде зміщена тим чи іншим способом, «третьою силою», якою може виявитися проросійський лідер політичної сили "Наша Партія" Ренат Усатий, що лобіює кремлівські ідеї федералізації Молдови і не зумів пробитися до другого туру президентських виборів.
Судячи з усього, незалежно від того, хто переможе в ході другого туру виборів, Молдову очікує масштабна дестабілізація через втручання Росії в передвиборчий процес республіки.
Залишається сподіватися, що незважаючи ні на що, молдавський народ виступить рішуче проти російської допомоги і проросійського курсу.
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