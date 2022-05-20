Друга холодна війна вже йде, просто температура у неї дещо інша. Війна між Сходом і Заходом не має більше націоналістичний характер. Це скоріше конфлікт порядку і хаосу. Тепер Росія протистоїть США і союзникам одна, і їй терміново потрібні союзники.
США і країни Європи на цей момент є протекторами порядку в світі. Водночас Росія виступає під егідою хаосу. Це обумовлено бажанням наживи, відновленням значущості на світовій арені після розпаду СРСР і бажанням внести своє ім'я в підручники історії.
Основними доказами того, що друга холодна війна вже йде, є безперервна шалена пропаганда, яка доходить до абсурду, через що в неї вірять все менше людей. Знову розгорнулися перегони озброєнь. Економічне протистояння, якому передували плани з інтеграції США і Росії.
Путін всіма силами намагається повернути колишні території, щоб створити навколо Росії живий щит. Програма "Русскій мір" була розроблена в Кремлі ще в 2010 році, в ній йдеться про не визнання новостворених суверенних держав і якнайшвидше їхнє повернення до складу Росії.
Завдяки щедрим інвестиціям, Путіну вдалося домовитися з Лукашенком про інтеграцію Білорусі з Росією, але в останній момент Олександр Григорович почав чинити опір, за що тепер повинен бути замінений на іншу проросійську маріонетку.
Завдяки щедрим інвестиціям, Путіну вдалося домовитися з Лукашенком про інтеграцію Білорусі з Росією, але в останній момент Олександр Григорович почав чинити опір, за що тепер повинен бути замінений на іншу проросійську маріонетку.
Молдова, як і Україна, встигла в останній момент вибрати курс в Європу. Мая Санду, нова президентка Молдови, має намір прибрати всю пострадянську символіку з країни, вигнати російську армію з Придністров’я демократичним шляхом і увійти в Євросоюз. Хоч приблизно 50% населення дуже сильно підтримують Путіна, його шанси на союз з колишньою республікою почали повільно, але впевнено танути.
У новій холодній війні з’явилися і нові напрямки протистояння. Одним з них стала кібернетика. Завдяки всесвітній мережі і загальній електрифікації та модернізації, хакери можуть зламувати не тільки приватні комп'ютери, але і бази даних виборчих комісій, системи управління метро, електростанцій і т.д. Не так давно група хакерів Clash Hakers зламали кремлівський новинний портал з пропагандою News Front. Вони злили в мережу дані працівників і закликали Путіна припинити вбивати арабів.
У новій холодній війні з’явилися і нові напрямки протистояння. Одним з них стала кібернетика. Завдяки всесвітній мережі і загальній електрифікації та модернізації, хакери можуть зламувати не тільки приватні комп'ютери, але і бази даних виборчих комісій, системи управління метро, електростанцій і т.д. Не так давно група хакерів Clash Hakers зламали кремлівський новинний портал з пропагандою News Front. Вони злили в мережу дані працівників і закликали Путіна припинити вбивати арабів.
Все частіше можна бачити, як великі країни починають вступати у відкритий конфлікт з Росією через треті країни. Так, недавній конфлікт між Вірменією і Азербайджаном став протистоянням між Росією і Туреччиною. Конфлікт інтересів Путіна і Ердогана вирішувався народами Пашиняна і Алієва.
Чим закінчиться друга холодна війна, дуже важко передбачити. Академік РАН Сергій Рогов стверджує, що результат передбачити досить складно. Вона, як і перша, може тривати десятиліттями. Так само, існує чимала ймовірність підвищити температуру до стану "гарячої" війни. І звичайно ж, економічне виснаження, аж до повного дефолту країни. Прогнози як завжди лякають. Крайньою мірою, поки "за кермом" Путін.
Чим закінчиться друга холодна війна, дуже важко передбачити. Академік РАН Сергій Рогов стверджує, що результат передбачити досить складно. Вона, як і перша, може тривати десятиліттями. Так само, існує чимала ймовірність підвищити температуру до стану "гарячої" війни. І звичайно ж, економічне виснаження, аж до повного дефолту країни. Прогнози як завжди лякають. Крайньою мірою, поки "за кермом" Путін.
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