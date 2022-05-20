18:34 17 грудня Київ, Україна

Друга холодна війна вже йде, просто температура у неї дещо інша. Війна між Сходом і Заходом не має більше націоналістичний характер. Це скоріше конфлікт порядку і хаосу. Тепер Росія протистоїть США і союзникам одна, і їй терміново потрібні союзники.

США і країни Європи на цей момент є протекторами порядку в світі. Водночас Росія виступає під егідою хаосу. Це обумовлено бажанням наживи, відновленням значущості на світовій арені після розпаду СРСР і бажанням внести своє ім'я в підручники історії.



Основними доказами того, що друга холодна війна вже йде, є безперервна шалена пропаганда, яка доходить до абсурду, через що в неї вірять все менше людей. Знову розгорнулися перегони озброєнь. Економічне протистояння, якому передували плани з інтеграції США і Росії.

Путін всіма силами намагається повернути колишні території, щоб створити навколо Росії живий щит. Програма "Русскій мір" була розроблена в Кремлі ще в 2010 році, в ній йдеться про не визнання новостворених суверенних держав і якнайшвидше їхнє повернення до складу Росії.

Завдяки щедрим інвестиціям, Путіну вдалося домовитися з Лукашенком про інтеграцію Білорусі з Росією, але в останній момент Олександр Григорович почав чинити опір, за що тепер повинен бути замінений на іншу проросійську маріонетку.

Молдова, як і Україна, встигла в останній момент вибрати курс в Європу. Мая Санду, нова президентка Молдови, має намір прибрати всю пострадянську символіку з країни, вигнати російську армію з Придністров’я демократичним шляхом і увійти в Євросоюз. Хоч приблизно 50% населення дуже сильно підтримують Путіна, його шанси на союз з колишньою республікою почали повільно, але впевнено танути.



У новій холодній війні з’явилися і нові напрямки протистояння. Одним з них стала кібернетика. Завдяки всесвітній мережі і загальній електрифікації та модернізації, хакери можуть зламувати не тільки приватні комп'ютери, але і бази даних виборчих комісій, системи управління метро, електростанцій і т.д. Не так давно група хакерів Clash Hakers зламали кремлівський новинний портал з пропагандою News Front. Вони злили в мережу дані працівників і закликали Путіна припинити вбивати арабів.

Все частіше можна бачити, як великі країни починають вступати у відкритий конфлікт з Росією через треті країни. Так, недавній конфлікт між Вірменією і Азербайджаном став протистоянням між Росією і Туреччиною. Конфлікт інтересів Путіна і Ердогана вирішувався народами Пашиняна і Алієва.



Чим закінчиться друга холодна війна, дуже важко передбачити. Академік РАН Сергій Рогов стверджує, що результат передбачити досить складно. Вона, як і перша, може тривати десятиліттями. Так само, існує чимала ймовірність підвищити температуру до стану "гарячої" війни. І звичайно ж, економічне виснаження, аж до повного дефолту країни. Прогнози як завжди лякають. Крайньою мірою, поки "за кермом" Путін.