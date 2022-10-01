Вся правда про дедоларизацію Росії

17:17 01 жовтня Київ, Україна

Західні експерти розповіли про те, чим обернеться для Росії дедоларизація країни. "Росії більше не потрібен долар" - головний порядок денний російських економістів останні кілька місяців. Натомість Росія має акумулювати кошти у валютах дружніх для неї країн, таких як китайський юань , який відіграє ключову роль у процесі “дедоларизації”.

Ідея відмови від долара США як резервна валюта аж ніяк не нова для Росії: вперше вона виникла в 1990-х роках. До 2018 року Кремль розробив план дедоларизації своєї економіки. Перед початком вторгнення Росії в Україну Медведєв заявив, що якщо РФ буде обмежена в операціях з доларом, країна може натомість повністю перейти на юань і євро.

Однак після 24 лютого не лише Америка, а й Європейський Союз та інші великі економіки фактично заборонили Кремлю використовувати свої національні валюти. В результаті Росія почала вже вимушено використовувати юань як єдину альтернативу доларовому резерву.. Зростання популярності китайської валюти в Росії досягло проміжного апогею в серпні 2022 року, коли різко зріс продаж юаня.

Важливо відзначити, що великий бізнес, у тому числі "Роснефть", "Русал", "Полюс" і "Металоінвест", різко збільшили свої вкладення в юаневі облігації.. Проте в той час як багато російських експертів та офіційних осіб вітають рішення про розширення використання юаня у фінансових операціях, інші експерти та офіційні особи висловлюють серйозні сумніви та побоювання з цього приводу.. Наприклад, під час Московського фінансового форуму міністр фінансів РФ Антон Силуанов та Максим Орєшкін — економічний радник Путіна — не погодилися з роллю юаня як резервна валюта.

У той час як перший заявляв, що валюти дружніх країн мають стати ключовим фактором диверсифікації активів, другий не погоджувався, стверджуючи, що всі грошові резерви мають залишатися у національній валюті Росії.. Цікаво, що навіть один із головних російських прихильників “дедоларизації” Андрій Костін, голова правління банку «ВТБ», на Східному економічному форумі (5–8 вересня) у Владивостоці, стверджував, що хоча позитивних моментів багато, пов'язані з використанням юаня, інші негативні моменти виявляють ризики надмірної залежності від національної валюти Китаю. Окремі російські економісти визначили три основні ризики, з якими Росія зіткнеться у разі посилення залежності від юаня.

По-перше, у РФ немає необхідних навичок та інфраструктури для роботи з китайською валютою. Незважаючи на керованість у довгостроковій перспективі, російська фінансова система на даний момент погано обладнана і значною мірою не готова до проблем, пов'язаних із більшою залежністю від юаня.

По-друге, високий рівень неринкового регулювання зробить цей процес неймовірно складним.. На відміну від попереднього досвіду поводження Росії з іноземними валютами (і долар США, і євро є валютами країн із вільною ринковою економікою) курс юаня регулюється китайською державою.

Таким чином, у разі потреби Пекін може легко маніпулювати ціною юаня (наприклад, створюючи сприятливі умови для зовнішньої торгівлі). Це безперечно зробить Росію залежною від китайських інтересів. По-третє, незважаючи на зростаючу торгову та економічну міць Китаю, юань ще не став повністю незалежним, залишаючись тісно пов'язаною з іншими провідними світовими валютами.. А це означає, що принаймні в короткостроковій перспективі юань, як і раніше, буде прив'язаний до долара США.