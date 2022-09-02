Повернення окупованих територій Україною – перспективи: що думають експерти

16:13 01 вересня Київ, Україна

Військові експерти назвали дезінформацією масові повідомлення за допомогою різних інформаційних каналів, Телеграм, Ватсап, Фейсбук і навіть деяких українських засобів масової інформації, які останнім часом почали рясніти повідомленнями про те, що нібито українське командування ухвалило рішення не займатися звільненням окупованих територій російськими військовими після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Не вдаватимемося в цілі та завдання тих, хто таким чином намагається досягти чогось в українському інформаційному просторі, зупинімося на фактах. Найсильніша перешкода для ЗСУ — це постійна підтримка та перекидання з боку Кримського півострова. Менш ніж за місяць ЗСУ в Криму завдали ударів по більшості центрів забезпечення та прикриття. А саме:

Новофедорівка. Влучення по авіабазі.

Джанкой. Пошкодження електростанції та залізничного полотна.

Травневе . Детонація БК та вибухи на базі.

Гвардійське. Вибухи на авіабазі.

Керч. Спрацювала система ППО.

Севастополь . БПЛА влучив у штаб чф. Також постійна робота ППО.

Аеродром Бельбек. Вибухи на авіабазі.

Євпаторія . Спрацювала система ППО.

Село Заозерне. Спрацювала система ППО.

Бахчисарай. Спрацювала система ППО.

Село Молочне . Спрацювала система ППО.

Саки. Спрацювала система ППО.

Євпаторія. Спрацювала система ППО.





І це лише ті удари, які вдалося знайти у відкритому доступі.

Тому можна вже зараз відзначити, що з кожною успішною проведеною атакою по центрах комплектування, логістичних центрах командування з'являються перспективи звільнення окупованих територій. У ЗСУ для цього є високоточні ракети HIMARS і не тільки вони, за допомогою яких проводиться зачистка.

Днями в Німеччині були узгоджені для передачі ракети Vulcano в кількості 255 штук. Це високоточні керовані артилерійські 155мм снаряди, здатні завдавати ударів з точністю до метра на відстані до 80 км.

Це говорить про перспективу звільнення та деокупації, цю перспективу прорахували і аналітики в кремлі, найімовірніше, саме тому і відбувається такий поспіх з проведенням референдумів, на яких російська влада має намір показати приголомшливі цифри підтримки їхніх дій та швидкого входження до складу російської федерації.

Абсолютна більшість визнає нелегітимним подібний референдум, як і коли б він не відбувся, тому українцям, які проживають у регіонах, радять не брати участь і не надавати своєї персональної інформації, яку могла б використовувати для фальсифікації російська влада, по можливості», - вважають військові експерти.