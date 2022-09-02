Повернення окупованих територій Україною – перспективи: що думають експерти

16:13 01 вересня Київ, Україна

Військові експерти назвали дезінформацією масові повідомлення за допомогою різних інформаційних каналів, Телеграм, Ватсап, Фейсбук і навіть деяких українських засобів масової інформації, які останнім часом почали рясніти повідомленнями про те, що нібито українське командування ухвалило рішення не займатися звільненням окупованих територій російськими військовими після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Не вдаватимемося в цілі та завдання тих, хто таким чином намагається досягти чогось в українському інформаційному просторі, зупинімося на фактах. Найсильніша перешкода для ЗСУ — це постійна підтримка та перекидання з боку Кримського півострова. Менш ніж за місяць ЗСУ в Криму завдали ударів по більшості центрів забезпечення та прикриття. А саме:

  1. Новофедорівка. Влучення по авіабазі.
  2. Джанкой. Пошкодження електростанції та залізничного полотна.
  3. Травневе. Детонація БК та вибухи на базі.
  4. Гвардійське. Вибухи на авіабазі.
  5. Керч. Спрацювала система ППО.
  6. Севастополь. БПЛА влучив у штаб чф. Також постійна робота ППО.
  7. Аеродром Бельбек. Вибухи на авіабазі.
  8. Євпаторія. Спрацювала система ППО.
  9. Село Заозерне. Спрацювала система ППО.
  10. Бахчисарай. Спрацювала система ППО.
  11. Село Молочне. Спрацювала система ППО.
  12. Саки. Спрацювала система ППО.
  13. Євпаторія. Спрацювала система ППО.

І це лише ті удари, які вдалося знайти у відкритому доступі.

Тому можна вже зараз відзначити, що з кожною успішною проведеною атакою по центрах комплектування, логістичних центрах командування з'являються перспективи звільнення окупованих територій. У ЗСУ для цього є високоточні ракети HIMARS і не тільки вони, за допомогою яких проводиться зачистка.

Днями в Німеччині були узгоджені для передачі ракети Vulcano в кількості 255 штук. Це високоточні керовані артилерійські 155мм снаряди, здатні завдавати ударів з точністю до метра на відстані до 80 км.

Це говорить про перспективу звільнення та деокупації, цю перспективу прорахували і аналітики в кремлі, найімовірніше, саме тому і відбувається такий поспіх з проведенням референдумів, на яких російська влада має намір показати приголомшливі цифри підтримки їхніх дій та швидкого входження до складу російської федерації.

Абсолютна більшість визнає нелегітимним подібний референдум, як і коли б він не відбувся, тому українцям, які проживають у регіонах, радять не брати участь і не надавати своєї персональної інформації, яку могла б використовувати для фальсифікації російська влада, по можливості», - вважають військові експерти.