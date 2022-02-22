Відродження імперії: плани Путіна

19:50 01 жовтень Київ, Україна

Початок 90-их років став для всього пострадянського простору досить важким періодом. Однак кожен пішов своєю дорогою: хтось прагнув розвиватися та прагне до інтеграції з Європою, а хтось залишився на колишньому рівні. Росія, яка втратила свої 15 республік, вирішила повернути ці території будь-яким способом.



Путін вирішив не просто відновити СРСР, а піти ще далі й відновити правління царя. Звичайно, це все умовні позначення, але суть буде такою ж.





Кремль давно побудував плани на подальший розвиток країни, в якій

Таким твердженням є підтвердження. Наприклад, недавні заяви Маргарити Симоньян, яка написала в своєму пості, що не має наміру більше терпіти витівки білорусів і просить "ввічливих людей" розібратися з усім тим, що відбувається на вулицях Білорусі. Вже зараз можна бачити, як дружні країни, такі як Білорусь, Казахстан, Таджикистан й інші, слухаються Путіна, попри те, що всі ці країни є суверенними. Путін має свої важелі тиску на них і не визнає чужої думки у вирішенні будь-яких ситуацій і відхилень від його власного плану.Кремль давно побудував плани на подальший розвиток країни, в якій президентом залишиться все той же Путін, ось тільки статус президента залишиться лише на папері. Сам же глава країни буде коронований усіма його так званими союзними державами.Таким твердженням є підтвердження. Наприклад, недавні заяви Маргарити Симоньян, яка написала в своєму пості, що не має наміру більше терпіти витівки білорусів і просить "ввічливих людей" розібратися з усім тим, що відбувається на вулицях Білорусі.



Виходить, що допомога від "братнього" народу може бути тільки такою. Ввести військових і атакувати мирне населення і тим самим вирішити всі проблеми, які є у народу. Це схоже на батіг, який періодично використовують, щоб нагадати рабу, де його місце.



Яскравими прикладами також служать випадки протестів і мітингів в країнах, які вважають Росію своєю дружньою країною. Люди в таких країнах незадоволені соціальними напрямками, жорсткими статутами, високими цінами та податками і низькими зарплатами і можливостями. Всі побажання людей не просто ігноруються, а й просто присікаються. У таких країнах людина не повинна нічого хотіти, а повинна лише працювати на благо свого царя і пана.

Саме до такого устрою йде Путін. Його основною метою є самодержавство, в якому він зможе відправляти рабів на війну, тягнути ресурси з усіх куточків приєднаних країн. Найголовніше, так це те, що не треба буде думати про людей. Повернути "кріпосне право" не складе особливих труднощів. Воно буде виглядати лише видозміненим, але в результаті він отримає безкоштовну робочу силу.