Відновлення ядерного статусу України можливе, але дороге і загрожує санкціями

19:58 09 листопада Київ, Україна

Росія порушила гарантії безпеки, визначені Будапештським меморандумом, США і Британія не змогли забезпечити безпеку, виникає закономірне питання, а чи може Україна вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?



На всенародному опитуванні Володимир Зеленський запитав: «Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом [...]?»



За попередніми даними, 74 відсотки респондентів відповіли «так». В Офісі Президента пояснили, що дійсно сумніваються в зобов'язаннях України щодо відмови від зброї масового ураження.



З 2014 року і початку російсько-української війни розмови про можливий ядерний статус України не припинялися. У різний час «ядерними популістами» були лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ВО «Свобода» та ексглава СБУ, лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.



Наскільки плани з повернення ядерної зброї реальні і чим це загрожує Україні на міжнародній арені.



Скільки коштує ядерна зброя?

У «Ядерному клубі» зараз дев'ять держав - США, Росія, Китай, Великобританія, Франція, Індія, Пакистан і, імовірно (але дуже ймовірно), Ізраїль з КНДР. Ніхто з них офіційно не публікує суми своїх «ядерних» витрат. Щороку Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) публікує звіт з приблизними витратами. У 2019 загальні витрати склали 72,9 мільярда доларів. Найбільше у США - 35,4 мільярда. У Франції - 4 мільярди, у Індії - 2,3 мільярда, у Ізраїлю та Пакистану - близько одного мільярда доларів.

Загальний бюджет Міністерства оборони України в 2020 році був найбільшим в історії - 4,11 мільярда доларів. Навряд чи ми можемо собі дозволити утримувати ядерні програми рівня Франції та навіть Індії. Ядерну зброю потрібно постійно перевіряти і модернізувати, тому витрати на неї завжди ростуть. Наприклад, якщо зараз США витрачають близько 35 мільярдів доларів, то до 2030 року щорічна сума буде не менше 50 мільярдів. Україні в фінансовому плані залишається орієнтуватися на Ізраїль, Пакистан чи КНДР.



Незалежні дослідження говорять, що Ізраїль почав виробництво ядерної зброї ще в 1960-х і до 2004 року виробляв по 2-3 боєголовки на рік. Зараз у них від 80 до 200 боєголовок. Ізраїльська атомна енергетична комісія (ІАЕК) була заснована ще в 1952 році, а перший реактор запрацював не раніше 1963 року. Тобто на повний цикл запуску своєї ядерної програми з нуля в Ізраїлі пішло кілька десятиліть, а на створення повноцінного боєзапасу - пів століття. Витрати на створення ядерного комплексу невідомі, але це десятки мільярдів доларів.



Приклад Пакистану Україні підходить ще менше. Ядерна програма там стартувала в 1972 році, через десять років з'явився свій завод зі збагачення урану. Суми витрат невідомі, але вирішальною була фінансова підтримка Саудівської Аравії. У 2015 році французька розвідка повідомила, що новий саудівський король Салман ібн Абдул-Азіз пообіцяв Пакистану продовжувати субсидіювати розробку і утримання ядерної зброї. Без впливового спонсора Пакистан навряд чи зміг би дозволити собі ядерну програму.



Північна Корея по ядерного шляху теж йшла не самостійно. Перший ядерний дослідницький центр і реактор в Йонбені корейці відкрили в 1965 році за підтримки СРСР. З середини 1970-х фінанси і фахівців надає Китай.



Про утримання повноцінного арсеналу рівня США або Росії для України не йдеться - таких військових бюджетів просто немає. У 1990-х військові витрати в Україні були ще менші, тому обслуговувати ядерний арсенал було б неможливо. Але і в 2020 році навіть невеликий ядерний боєзапас дуже сильно вдарить по військовому бюджету.

Україна може створити ядерний арсенал з нуля?

Утримання ядерної зброї - дороге задоволення. Але ще більше грошей піде на її створення без допомоги партнерів рівня Саудівської Аравії або Китаю.



Україна в цей момент навіть не виробляє своє ядерне паливо. Більше половини палива для АЕС країна закуповує у Росії, решту - у англо-американської компанії Westinghouse. Проєкт будівництва російсько-українського заводу в Смоліному Кіровоградської області був заморожений в 2015 році. Загальна вартість такого заводу тоді оцінювалася в 450 мільйонів доларів. Спільний з Westinghouse завод поки тільки в планах.



Україна знаходиться на 10-му місці в світі за покладами природного урану, його видобувають на «Східному гірничо-збагачувальному комбінаті» в Жовтих Водах. Але навіть для АЕС уран треба спочатку збагатити, а такого обладнання в Україні зараз немає.



Є і міжнародно-правові перешкоди. Навіть якщо обладнання з'явиться, Україну сковує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який, в тому числі передбачає, що збагачувати уран можна тільки для мирних цілей - до 4-5 відсотків. «Збройний» же уран повинен бути збагачений мінімум до 90 відсотків.



Технологія збагачення в обох випадках одна і та ж, але для ядерної зброї одного невеликого заводу мало, потрібно більше виробничих потужностей. Крім того, як тільки у МАГАТЕ з'являється інформація, що країна, яка підписала Договір, починає виходити за рамки низькозбагаченого урану, на цю країну налітають санкції. Саме це питання найчастіше стає причиною чергової іранської ядерної кризи в останні роки.





Іран має технології зі збагачення урану, і офіційно там займаються тільки паливом для АЕС. США, Росія і Китай постійно відстежують будь-які спроби Ірану отримати високозбагачений уран самостійно, купити або обміняти у інших держав. Періодично Іран відмовляється дотримуватися обмеження.

Іран відновив збагачення урану на підземному заводі «Фордо», але інспектори МАГАТЕ продовжують перевіряти іранські реактори. Якщо Україна почне збагачувати уран, але вийде за рамки «мирного атома», то її чекають економічні і політичні санкції. У разі виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї санкції будуть ще жорсткішими.

Позиція ООН щодо розповсюдження ядерної зброї однозначна, і ніяких персональних послаблень для України не буде. Це ще в 2014 році дав зрозуміти тодішній генсек ООН Пан Гі Мун: «Наслідки будуть серйозними - як для регіональної безпеки, так і для цілісності режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це [війна в Україні] не повинно служити виправданням для того, щоб домагатися володіння ядерною зброєю, що призведе до ще більшої роз'єднаності і зниження безпеки».



Вартість повного циклу для створення ядерної бомби - питання спірне. Експрезидент України Леонід Кравчук говорив про 50-100 мільярдів доларів. У Харківському фізико-технічному інституті стверджують, що повноцінний промисловий цикл для отримання «збройового» плутонію - близько 15 мільярдів доларів. Для українського держбюджету це непідйомні суми.



Що нам залишається?

Класична «ядерна тріада» - це балістичні ракети, атомні підводні човни і стратегічні бомбардувальники з ядерними бомбами. Підводних човнів у України немає в принципі, відповідних стратегічних бомбардувальників - теж. Залишаються тільки ракети.

У 2019 перестав діяти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності - США вийшли з договору, звинувативши Росію в його порушенні. Україна за цим договором не мала права мати ракети з радіусом дії понад 500 кілометрів. Тепер таке право в України є. Як і технології для виробництва ракет середньої дальності - до 5 500 кілометрів.



Поки що «Укроборонпром» робить тільки ракетні комплекси малої дальності - «Вільха», «Нептун», «Корсар», «Грім». Але технології конструкторського бюро «Південне» дозволяють розробити ракети середньої дальності і навіть міжконтинентальні, на базі ракети-носія «Дніпро».



Колишній командир останньої української «ядерної» 46-ї ракетної дивізії, генерал-майор запасу Микола Філатов вважає, що обійти заборону на виробництво ядерної зброї Україні навряд чи вдасться. Тому для створення «ракетного щита» краще сконцентруватися на нарощуванні ракет середньої дальності. На повний цикл створення ядерної зброї Україні потрібно занадто багато грошей і часу. Починати займатися неядерними ракетними військами можна вже зараз.