Крадіжка в російській армії: чому мобілізованих збирають та одягають сім'ї та волонтери

15:00 27 жовтня Київ, Україна

Після офіційно оголошеної 21 вересня «часткової» мобілізації в росії прокотилася інформаційна хвиля про заборону москви відшкодовувати мобілізованим росіянам витрати на спорядження. Йшлося про те, що в країні є достатні запаси військової амуніції та особисті витрати мобілізованих держава компенсувати не буде.

"Насправді ж виявилося, що передбачувані запаси давно розкрадені, а сім'ям мобілізованих, друзям і волонтерам доводиться самостійно купувати все необхідне - від трусів до бронежилетів", - заявили аналітики, посилаючись на дані, отримані з неофіційних джерел інформації.

«Призвані по мобілізації забезпечуються всім необхідним для проходження служби, включаючи форму, екіпірування тощо. Тому купівля мобілізованим додаткових елементів форми, екіпірування, медикаментів тощо є його особистою ініціативою...», — писали наприкінці вересня підконтрольні кремлю ЗМІ.

Політологи та військові аналітики в українських ЗМІ вже на початку жовтня писали, що про реальний стан російської армії можна судити не лише за картами «перегрупувань» та евакуацій проросійського населення. Але й за стурбованістю влади якістю забезпечення військ найпростішим і найнеобхіднішим.

Після низки арештів військових чиновників за протизаконний «розпродаж» і списання військової амуніції, прем'єр михайло мішустін дав відмашку на закупівлю для обходу бюджету міноборони обмундирування, медикаментів, продуктів, одягу, засобів особистої гігієни. «Про рівень забезпечення розвідки та управління військами говорить той факт, що волонтерськими та іншими громадськими організаціями безпосередньо на поле бою постачатимуться засоби зв'язку, тепловізори, безпілотники, приціли та навіть автотранспорт», — заявляють українські спецслужби.

Член Держдуми з оборони Андрій Гурулєв обурювався з приводу зникнення комплектів форми особового складу. «Мені досі незрозуміло, куди поділися півтора мільйони комплектів, які зберігалися на пунктах прийому особового складу. Звідки проблеми із формою, ще з чимось?»

Ситуація настільки плачевна, зазначають українські військові експерти, тому що російські військові чиновники від малого до великого протягом десятиліть розкрадали запаси обмундирування, взуття та інших речей у власної армії. Відомо, що за останні 8 років гарнізонні військові суди винесли не менше 558 вироків за зникнення майна зі складів речей починаючи від обмундирування і закінчуючи паливом.