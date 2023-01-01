Війну в Росії розпочнуть російські еліти, думка політологів

20:35 31 грудня Київ, Україна

Розкол між російськими елітами зростає. Незважаючи на те, що всі вони підтримують Путіна та війну, їхнє бачення подальшого її проведення різняться. Ситуація в Росії нагадує банку з павуками, коли найменший тригер викличе лавиноподібну реакцію та павуки почнуть пожирати один одного у боротьбі за владу.



Початок повномасштабного вторгнення в Україну призвело до остаточної ліквідації системної та, тим більше, позасистемної опозиції. Ті, хто хоч якось був проти війни, включаючи олігархів, просто виїхали з Росії або знищені. Вся російська еліта, що продовжує свою діяльність на батьківщині – пропутинська. У той же час, втрата окупованих територій Харківської області, а потім і Херсона призвела до безпрецедентної ситуації в РФ – розколу еліт.



Варто зазначити, що такого справді ніколи не відбувалося. Великі бізнесмени, олігархи, чиновники, політики мирилися з посиленням влади РФ. Звісно, деяких із них, різною мірою, не влаштовувала посилення силового блоку, захоплення ЗМІ в країні та навіть початок війни. Але все це визначалося ними як запорука власної стабільності та недоторканності. Навіть після того, як путінський бліцкриг не вдався, оточення диктатора складало враження, що “все йде за планом”, що Путін обов'язково щось придумає і виправить ситуацію. Деокупація раніше анексованих територій розвіяла цей міф.



І знову можна відзначити, що сам Путін припустився розколу еліт у країні. Він, у звичному для себе стилі, вирішив нічого не робити.. Диктатор то пропадав з медіапростору, то знову з'являвся, але говорив при цьому відсторонено, намагаючись не торкатися теми війни, продовжуючи називати спецоперацією. Було очевидно, що нічого не змінюється і лідерство Путіна стало падати. І знову можна відзначити, що сам Путін припустився розколу еліт у країні. Він, у звичному для себе стилі, вирішив нічого не робити.. Диктатор то пропадав з медіапростору, то знову з'являвся, але говорив при цьому відсторонено, намагаючись не торкатися теми війни, продовжуючи називати спецоперацією. Було очевидно, що нічого не змінюється і лідерство Путіна стало падати.



На даний момент російські еліти розкололися на два табори. Ті, хто хоче призупинити війну – “реалісти”. І ті, хто хочуть перемоги ціною безперервної ескалації – “радикали”. У першому випадку путіністи, на кшталт Сечина, Чемізова, депутата Затуліна, говорять про необхідність заморозки війни з метою відновлення армії та, головне, економіки. У другому, путіністи, на кшталт Пригожина, Кадирова, яструбів з КПРФ, наполягають на перемозі за будь-яку ціну – килимових бомбардуваннях, ще більших втрат, цілковитої мобілізації тощо.



«Оскільки Путіна втратив ініціативу, він, відповідно, втратив і контроль над елітами. Він опинився в безвиході, коли він не знає, що робити далі, а його прихильники кажуть, протилежні речі. Їх хвилює особистий політичний капітал, який вони збираються використати, після остаточної деградації Путіна як політичної фігури», - пишуть політологи, які не називають своїх імен.



Вони зазначають також, що обидва табори знаходять відгук серед населення країни і серед тих, хто покинув Росію і для яких будь-яка зміна влади в Кремлі буде кращою за ту, що є зараз. У Росії з'явилися два політичні табори, здатних конкурувати один з одним. Очевидно, початок громадянської війни в Росії візьме свій початок і отримає підтримку саме в російських елітах», - приходять до висновку політологи.