Війна з Twitter: Кремль хоче заблокувати соцмережу

14:20 21 березень Київ, Україна





У 2021 році соціальна мережа заблокувала низку російських акаунтів, пов'язаних з інформаційним втручанням у вибори заборонений в Росії контент. Як заявили в Кремлі, таким контентом є «дитяча порнографія», акаунт інформаційного видання «МБХ медіа», головним фінансистом якого є критик путінської влади Михайло Ходорковський. Після загрози Twitter, влада РФ пригрозила уповільнити роботу і інших соціальних мереж: Youtube, Instagram, Facebook.



На цей момент пост глави Роскомнагляду займає Андрій Липов. Саме він відповідав за проєкт «Суверенного інтернету» в РФ. Під його керівництвом, в РКН стали частіше використовувати пристрої для "глибокого" пошуку в Інтернеті небезпечної для влади інформації та вибіркового блокування ресурсів, які поширюють цю інформацію. Чи означає це, що слова уряду перетворяться на реальність? Війна Роскомнагляду триває. Заяви про те, що Росія незабаром заблокує Twitter , можуть стати реальністю. Посилаючись на те, що Twitter не хоче блокувати «дитячу порнографію» і пости з «закликом до суїциду», в Кремлі приховують справжню причину невдоволення соціальною мережею.У 2021 році соціальна мережа заблокувала низку російських акаунтів, пов'язаних з інформаційним втручанням у вибори США . Після цього уряд РФ пригрозив Twitter блокуванням на території своєї країни вже через місяць, якщо вони не видалятьв Росії контент. Як заявили в Кремлі, таким контентом є «дитяча порнографія», акаунт інформаційного виданнямедіа», головним фінансистом якого є критик путінської влади Михайло Ходорковський. Після загрози Twitter, влада РФ пригрозила уповільнити роботу і інших соціальних мереж: Youtube, Instagram, Facebook.пост глави Роскомнагляду займає Андрій Липов. Саме він відповідав за«Суверенногов РФ. Підкерівництвом, встали частіше використовувати пристрої дляпошуку в Інтернеті небезпечної для влади інформації та вибіркового блокування ресурсів, які поширюють цю інформацію. Чи означає це, що слова уряду перетворяться на реальність?



Дослідник Андрій Солдатов, автор книги «Битва за Рунет», вважає, що загрози можуть бути цілком реальні. Незважаючи на те, що блокування соціальних мереж від Google може призвести до ланцюгової реакції, яка автоматично заблокує масу інших ресурсів на просторах інтернету для росіян,

Липов готовий до цього. За словами Солдатова, девізом глави Роскомнагляду є - "Виконати політичне завдання за всяку ціну" . Всі економічні, іміджеві, технічні боки питання його не хвилюють.