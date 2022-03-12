Війна Росії з Україною може бути розглянута деякими державами як шанс відвоювати частину території агресора

10:00 12 березня Київ, Україна

Росія стягнула на війну з Україною понад 150 тис. військових. Залучаються резерви з усієї країни. Така дія все більше оголює межі держави на всій її території, що обіцяє конфлікти з іншими країнами та частковим захопленням територій РФ.

Війна, яка, мабуть, готувалась не один рік, знищила Російську державу. Тепер це стало очевидним, однак, агонія триватиме ще кілька місяців. Великомасштабні санкції, які без перебільшення можна назвати безпрецедентними, безперечно увійдуть в історію. Жодна з країн світу, за весь час свого існування, не стикалася з такою ізоляцією та такою кількістю економічних обмежень, як Росія.

У той самий час, крім ліквідації економіки, рашисти втрачають свою “гордість” і єдине, що вони могли хвалитися весь світ – армію. Щодня в Україні гинуть десятки, а часом і сотні солдатів окупантів, знищується наземна, повітряна та водна техніка.

Природно, що українська армія за вісім років війни на Донбасі перетворилася та навчилася воювати. За останні два роки відбулася модернізація обмундирування, стала застосовуватися тактика та стратегія західного зразка. Постачання іноземного озброєння також зміцнило віру в сили ЗСУ. Водночас, за словами пропагандистів Кремля, їхні “збройні сили не мають аналогів у світі”. Очевидно, що це так, адже на нерозсудливість, з якою їхні командири пускають свої сили на забій, нездатна, мабуть, жодна регулярна армія на планеті.

Варто також відзначити, що за весь час існування "незалежної Росії", ця країна не брала участі в повномасштабному конфлікті такого розмаху. Єдиним злочином, коли проти агресора виступила вся країна стали чеченські війни. Водночас Чечня за площею та за кількістю населення все ж таки менша за Україну і в той час, озброєння у чеченців було радянського зразка, а світова підтримка, на жаль, не була настільки згуртована проти РФ. Зараз же озброєння ЗСУ йде в ногу з часом, а рашисти намагаються наступати практично з тими самими автоматами, кулеметами та технікою, з якими вони штурмували Грозний.

Усвідомлюючи всю фатальність ситуації, командувачі вирішили стягнути все, що в них залишилося в Україні.. Це відчайдушний та вкрай не обдуманий крок. По-перше, додаткові війська лише уповільнять наступ через свою кількість. По-друге, степовими дорогами України колони супротивника знищуються як у тирі, це лише призведе до ще більшої кількості вбитих рашистів.. По-третє, це стратегічна помилка ворога у більш глобальному плані.

Нещодавно стало відомо, що Росія вирішила закликати до України “блакитні каски”, які до цього були у Нагірному Карабаху, щоб не допустити нового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. За фактом рашисти контролювали сухопутний коридор між Туреччиною та Азербайджаном, який утворився під час останнього конфлікту за Нагірний Карабах. Так як Баку завжди вважав цей район своєю споконвічною територією і ніколи не відмовлявся від можливості повернути її собі, то незабаром, з великою ймовірністю, конфлікт знову повернеться до гарячої фази.. Цього разу рашистам не вдасться завадити Азербайджану здійснити задумане, у тому числі через те, що конфлікт повністю підтримуватиме Туреччина, а Вірменія залишиться сама по собі. ОДКБ у цьому випадку також не допоможе, як це сталося і в попередній раз.

Крім того, війська рашистів, стягнуті з далекосхідних областей держави, оголили оборону Курильських островів, що нададуть реальну можливість Японії повернути собі законні території.

Контроль над Придністров'ям ще зберігається, оскільки окупаційні війська, розташовані в цьому регіоні, очікують на висадку рашистів в Одесі та взяття Миколаєва.. Однак через те, що це завдання поки що нереалізоване, окупанти залишаються на місці. У той же час, чим довше триває конфлікт і чим більше гине військ противника в Україні, тим відчайдушнішими стають дії агресора. Не виключено, що через якийсь час військам з Придністров'я буде віддано наказ про наступ, що призведе до їх повного знищення в найкоротші терміни, оскільки їхнє угруповання нечисленне і ще менш екіпіроване, ніж війська, які вже ліквідуються в Україні. У свою чергу це повністю очистить Придністров'я і, нарешті, дасть можливість Молдові “забрати своє”.

Варто зазначити, що Молдова може вирішитись на реальний збройний конфлікт лише тоді, коли остаточно зрозуміють, що окупанти зазнають поразки в Україні.. Проте початок активних бойових дій Азербайджану може початися вже дуже скоро і послужить поштовхом для інших країн, тому що продемонструє безпорадність, бездіяльність і слабкість рашистів протиставити загрозі інших держав.

У Кремлі роблять помилку за помилкою. Напад на Україну був останнім ходом, який призвів до цугцвангу. Тепер кожен подальший крок посилюватиме становище його режиму, економічний стан РФ, знищуватиме армію і, зрештою, призведе до цілковитого розриву територіальної цілісності Росії.. Тим не менш, навіть зараз можна врятувати країну від фактичної її ліквідації в тому вигляді, в якому вона існує. Необхідно вивести війська з усієї території України, включаючи Крим та Донбас, визнати поразку, почати виплачувати репарації та відповісти в Гаазькому суді. Але це означає остаточний і безповоротний крах уряду Путіна та його режиму, на що він як “істинний патріот самого себе” ніколи не піде.