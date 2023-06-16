Війна перекинулася на росію

20:16 25 травня Київ, Україна

Путін, напевно, не очікував, що всього через рік з невеликим, війна прийде і до росії. Чекаючи на успішну реалізацію “маленької переможної війни”, як елемента передвиборчої агітації, не міг і уявити, що у передвиборчий рік буде “мертвий” в інформаційному просторі, а війна буквально стане частиною росії.



Інформація про прорив РДК («Російський добровольчий корпус») та СР (легіон «Свобода Росії») у Білгородську та Брянську області шокувала багатьох. Водночас про це, як про елемент військового маневру, згадували деякі експерти, зокрема російські, прогнозуючи можливі сценарії контрнаступу ЗСУ. Але не так важливо, хто стояв за організацією рейдів, скільки сил, техніки та солдатів було використано під час операції. Більш важливо те, що прорив був успішний і багато в чому продемонстрував усю слабкість сучасної армії росії та всієї держави як такої.

По-перше, Україна заявила, що не має відношення до РДК та СР. Насправді бійці цих утворень - виключно люди з російськими паспортами, які борються за свободу своєї країни. Вони прямо так і заявили після прориву на російську територію, що прийшли звільняти землі, захоплені путіним, та захищати людей на Білгородщині та Брянщині. Цей же прийом використав путін у 2014 році, коли казав “нас там немає, а форму можна купити у будь-якому військторзі”. Тепер ця тактика обернулася проти диктатора.

По-друге, вкотре був розвіяний міф про “могутню армію росії”. Губернатор Білгородської області Гладков взяв і витратив 10 млрд рублів на бетонні пірамідки, які бійці РДК і СР просто об'їхали, “зуби дракона” – рови, які нема кому охороняти, і заявив, що “жоден з українських військових не пройде через такі потужні лінії загородження ”. Чисто технічно, він не збрехав – усі бійці були росіянами. З іншого боку, слова Гладкова спиралися на впевненість, що Україна не перейде цю “червону лінію” і просто не перетне кордон із росією, а отже “лінію оборони” за 10 млрд рублів можна навіть крейдою на асфальті намалювати.



Звідси випливає по-третє. А саме – “червоні лінії”. Важко порахувати, скільки разів у кремлі погрожували завдати ядерного удару, якщо українці завдаватимуть ударів по Криму, якщо почнуть наступи на території, де пройшли “референдуми”, якщо Київ отримає ту чи іншу західну зброю. Природно, що напад на територію рф, у міжнародно визнаних кордонах, є ще “червоною лінією”. Проте жодної ескалації не відбулося. Більше того, прорив РДК і СР вирішили взагалі мінімізувати в інформаційному просторі. У свою чергу для Заходу це також потужний сигнал – путін блефує, російська армія не така численна, як заведено вважати, ніякої ескалації чи пуску ядерних ракет не буде. Це означає, що Україні можна передавати будь-яку зброю, і кремль нічим не зможе відповісти.



Також дуже важливим моментом є перехоплення ініціативи у стратегії розподілу військ. Якщо раніше Україна мала відводити частину військ в області, що межують з рф та рб, то тепер і агресор змушений буде забирати з полів битви частину сил, щоб захищати прикордонні області.

Незважаючи на очевидне виснаження, недоукомплектованість, проблеми з провізією та логістикою, у кремлі продовжують говорити про якісь там перемоги та загрожувати Заходу, особливо країнам Балтії, вторгненням. У той самий час РДК і СР відкривають світові очі на справжній стан справ армії агресора – якби російські добровольці мали більше людей, то вже йшлося про захоплення Білгорода або навіть Білгородської області, а не про невеликі населені пункти на кордоні.