Військових багато не буває: розширення російської армії як попередження Заходу

Кремль має намір розширити і посилити війська на західних кордонах Росії. Аргументом послужили навчання НАТО Defender Europe 2021.
У понеділок, 31 травня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив з промовою на засіданні колегії Міністерства оборони. Серед обговорюваних тем Шойгу зосередив увагу на передбачуваній зростаючій загрозі військової діяльності НАТО вздовж західних кордонів Росії. Тому на вересень заплановані спільні навчання Москви і Мінська під назвою «Захід-2021». Як додаткову міру протидії Шойгу оголосив про розгортання "близько 20 великих військових частин в Західному військовому окрузі (ЗВО) до кінця 2021 року". Особливих подробиць міністр оборони РФ не озвучив, проте зрозуміло, що ЗВО отримає достатньо сучасного озброєння для цього розширення.
Російська оборонна промисловість продовжує орієнтуватися на виробництво модернізованої військової техніки. Економічний спад, викликаний пандемією коронавірусу, призвів до скорочення робочих місць та оплати праці, особливо в російських провінціях. Це призвело до збільшення кількості добровольців, готових до призову в Збройні сили РФ.
Військова експансія Росії реальна, і Володимир Путін не втомлюється повторювати, що країна є військовою ядерною наддержавою з найсучаснішим і найбільшим стратегічним арсеналом в світі. Тому Кремль розчарований тим, що Захід, по суті, ігнорує успіхи Росії в розширенні військової могутності. У недавньому інтерв'ю колишній президент Росії і нинішній голова правлячої партії «Єдина Росія», заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив: "Захід має нахабство ставитися до Росії гірше, ніж під час Холодної війни.
Під час Холодної війни була повага, а зараз ситуація набагато гірша". А ось секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вже не просто дорікнув НАТО в недружніх діях, але і підкреслив суть Стратегії національної безпеки РФ. Незважаючи на те, що Патрушев закликав до більш дипломатичного підходу у відносинах з США і їхніми союзниками, він відкрито заявив, що текст переписаної Стратегії дозволяє використання військової сили проти недружніх дій, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Росії.
У міру того, як російський уряд стає все більш "розчарованим", у нього може зрости бажання ризикнути і дійсно продемонструвати зрослі військові можливості, "нахабному" Заходу. Тому країнам ЄС і США необхідно пильніше стежити за ситуацією в ЗВО РФ і майбутніми навчаннями «Захід 2021».
У понеділок, 31 травня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив з промовою на засіданні колегії Міністерства оборони. Серед обговорюваних тем Шойгу зосередив увагу на передбачуваній зростаючій загрозі військової діяльності НАТО вздовж західних кордонів Росії. Тому на вересень заплановані спільні навчання Москви і Мінська під назвою «Захід-2021». Як додаткову міру протидії Шойгу оголосив про розгортання "близько 20 великих військових частин в Західному військовому окрузі (ЗВО) до кінця 2021 року". Особливих подробиць міністр оборони РФ не озвучив, проте зрозуміло, що ЗВО отримає достатньо сучасного озброєння для цього розширення.
Російська оборонна промисловість продовжує орієнтуватися на виробництво модернізованої військової техніки. Економічний спад, викликаний пандемією коронавірусу, призвів до скорочення робочих місць та оплати праці, особливо в російських провінціях. Це призвело до збільшення кількості добровольців, готових до призову в Збройні сили РФ.
Військова експансія Росії реальна, і Володимир Путін не втомлюється повторювати, що країна є військовою ядерною наддержавою з найсучаснішим і найбільшим стратегічним арсеналом в світі. Тому Кремль розчарований тим, що Захід, по суті, ігнорує успіхи Росії в розширенні військової могутності. У недавньому інтерв'ю колишній президент Росії і нинішній голова правлячої партії «Єдина Росія», заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив: "Захід має нахабство ставитися до Росії гірше, ніж під час Холодної війни.
Під час Холодної війни була повага, а зараз ситуація набагато гірша". А ось секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вже не просто дорікнув НАТО в недружніх діях, але і підкреслив суть Стратегії національної безпеки РФ. Незважаючи на те, що Патрушев закликав до більш дипломатичного підходу у відносинах з США і їхніми союзниками, він відкрито заявив, що текст переписаної Стратегії дозволяє використання військової сили проти недружніх дій, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Росії.
У міру того, як російський уряд стає все більш "розчарованим", у нього може зрости бажання ризикнути і дійсно продемонструвати зрослі військові можливості, "нахабному" Заходу. Тому країнам ЄС і США необхідно пильніше стежити за ситуацією в ЗВО РФ і майбутніми навчаннями «Захід 2021».
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