Військові аналітики прокоментували тактику російських військових на навчаннях «Схід-2022»

22:16 21 вересня Київ, Україна

На початку вересня на Далекому Сході пройшли військові навчання «Схід-2022». Експерти стежили за перебігом маневрів. «Основна увага була прикута до тактики російської армії, оскільки у війні з Україною вона показала себе неефективно. На превеликий подив, Міністерство оборони РФ не стало нічого змінювати», — повідомляють військові аналітики.



Навчання «Схід-2022» пройшли з 1 по 7 вересня. Крім російських підрозділів, у навчаннях також брали участь збройні сили з Китаю, Індії, Білорусії, Азербайджану та Казахстану. Російські військові аналітики, спостерігаючи за навчаннями, очікуючи істотних змін у тактиці Збройних сил РФ після більш ніж півроку активних бойових дій в Україні, які показали, що тактика агресора не є ефективною. Але насправді «Схід-2022» виявив дивовижну наступність військової стратегії Кремля.



«Російська армія досі будує свою тактику за радянськими підручниками. Бронетехніка продовжує вишиковуватися красивими щільними рядами посеред поля, у тій самій загальній зоні, як і траншеї та ЗРК. Артилерійські знаряддя вишикувані у такі самі щільні ряди. Крім того, сучасні бомбардувальники, як і раніше, використовували виключно некеровані вільнопадаючі бомби, а вертольоти — некеровані ракети. Після закінчення такої авіаційної підготовки рівні шеренги бронетехніки рухалися зі своїх позицій "в атаку" не рівними шеренгами чистим полем без будь-якої підтримки піхоти», - коментували те, що відбувається, експерти.

«За підсумками навчань загалом можна зробити висновок, що російська армія не зробила жодних висновків з війни в Україні. Командування агресора не хоче вчитися та адаптувати свій підхід до сучасної війни. Що тут говорити, якщо навіть сам міністр оборони РФ, а також деякі генерали не служили в армії.

Навчання «Схід-2022» мали більший демонстративний характер. Путін хотів показати світові, що, незважаючи на війну, життя в країні, у тому числі військове, "іде за планом". До речі, частину живої сили агресора довелося перекидати з українських фронтів, оскільки РФ просто не вистачало людей на навчаннях. Важливо й те, що за перебігом війни в Україні пильно стежив і продовжує стежити Китай, який раніше сподівався на підтримку Кремля у потенційному конфлікті зі США, але тепер побачив, що Росія може згодитися лише як сировинний придаток.



Тактика окупантів залишається радянською - "закидати ворога трупами". Вражає те, що командування РФ, переконавшись у її неефективності, продовжує використовувати. Українські захисники вже показали, що непросто не боятися такої «стратегії», але й можуть ефективно протистояти їй», — роблять висновки військові аналітики.