Військово-технічний договір між Україною та Румунією

14:43 05 вересень Київ, Україна

Відносини з Румунією набувають більш тісного контакту. Особливо це помітно у військово-політичній та військово-технічній спільноті. Це зміцнення співпраці дуже важливо також для підсилення східних рубежів блоку НАТО. Так, перебуваючи в рамках робочого візиту в Румунії, міністр оборони України Андрій Таран підписав міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво.

У повідомленні Міноборони зазначено, що сьогодні Таран зустрівся з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонел Чуке. Вони обговорили ряд актуальних питань, що становлять взаємний інтерес: військово-технічне співробітництво, проведення спільних військових навчань, а також обмін даними про повітряну, надводну та підводну ситуацію.

"Підсумком візиту стало підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, що дозволить посилити співпрацю між країнами в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візит Тарана в Румунію створив умови для подальшого поглиблення двостороннього військово-політичного, військового та військово-технічного співробітництва та розвитку партнерських відносин ЗСУ з озброєними силами Румунії, які забезпечують стабільність ситуації безпеки на південно-східному фланзі НАТО.

Напередодні повідомлялося, що Київ вперше з офіційним візитом відвідала делегація Міноборони Іраку. Міністри оборони двох країн провели двосторонні переговори та підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері військового співробітництва між оборонними відомствами.