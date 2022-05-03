«Водна війна» Росії в Криму триває

21:48 02 серпня Київ, Україна

З приходом російських окупантів в Крим кримчани почали відчувати проблеми, з якими раніше не стикалися. Це підвищення цін на харчові продукти, порушення прав і свобод людини, обмеження свободи слова, заборона на інакомислення. Головною проблемою стала нестача води. Окупанти досі не можуть її вирішити, тому почали «Водну війну» проти України.

Необхідно відзначити, що характер цієї війни відповідає «гібридному». Уряд Росії звинувачує Київ в "водному геноциді" кримчан. Це повторюють пропагандисти, держслужбовці РФ і приймають все на віру російські "патріоти". Більш того, щоб зміцнити віру росіян в тому, що саме Україна винна у водній кризі Криму, уряд РФ подав позов до Європейського суду з прав людини. У ньому Росія звинуватила Україну в «грубих порушеннях» з цього питання. Вирішивши "підіграти" Кремлю, так званий глава Криму Сергій Аксьонов планує подати окрему скаргу з вимогою компенсації до 1,5 трлн рублів.

Як і слід було очікувати, ЄСПЛ відкинув позов Росії, визнавши його необґрунтованим. В ООН вже говорили, що вся відповідальність за півострів Крим лежить на стороні, що його окупувала. Ймовірно, в Кремлі і не розраховували на реальний успіх в Європейському суді. Основним завданням такої процедури було саме показове звернення до суду, а не його результат.

Поки Кремль грає в свої політичні ігри, люди в Криму потерпають від екологічного лиха. Обіцянка Путіна поліпшити життя кримчан після анексії спростовується з кожним роком. У зв'язку з некомпетентністю окупантів вирішити водну проблему, поля в Криму перетворюються на безплідні степи, як це було до побудови Північнокримського каналу. Наприклад, рис вже неможливо вирощувати на цих землях.

Проте крім гібридної війни, Росія може здійснити повномасштабний наступ. Про такий сценарій говорить начальник розвідки української армії, полковник Кирило Буданов. І хоч вірогідність таких маневрів невелика, в зв'язку з негативними наслідками для Росії, квітневі "навчання" продемонстрували готовність російських військ до можливого наступу. І хоч в Кремлі підкреслювали неможливість відкритого збройного конфлікту з російської сторони, весь світ знає, що слово російських політиків нічого не варте. Річ в тому, що до анексії півострова президент РФ вже говорив, що Крим - це українська територія і Росія ніколи не нападе на Україну.

Втім, з огляду на екологічне лихо на півострові, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав, що Київ готовий надати Криму гуманітарну допомогу, в тому числі питну воду, але ніяких запитів не надходило. "Росії дуже складно визнати свою слабкість... це буде рівнозначно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", - сказав він.

Таким чином, стає зрозуміло, що політичні ігри і гордість для Кремля куди важливіші за людські життя.